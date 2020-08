SNAI – Champions League, Psg avanti con il Lipsia: la prima finale a 1,75

Nella semifinale di domani Mbappè e Neymar sono in prima fila per il gol, mentre il guizzo di Schick pagherebbe 4,00 - Strada in discesa per il Bayern Monaco, un'altra impresa del Lione vale 6,75

Milano, 17 agosto 2020 – Sarà Francia contro Germania. La Champions League 2020 propone un confronto inedito tra le formazioni di Ligue 1 e Bundesliga per determinare la nuova regina d’Europa. Le danze saranno aperte, domani sera a Lisbona, dalla sfida tra il Lipsia e il Paris Saint-Germain. Chiunque vinca debutterà nella finale di Champions. I betting analyst di SNAI vedono la formazione di Tuchel, che nei quarti ha eliminato l’Atalanta, nettamente favorita a 1,75, contro il 4,25 dei tedeschi, mentre il pareggio al novantesimo si gioca a 4,00. Ampio vantaggio anche per l'Over (almeno tre reti complessive), dato a 1,55 contro il 2,35 dell'Under. Tra i risultati esatti spicca il 2-1, punteggio con il quale le due squadre si sono assicurate le semifinali: quello per il Psg è in tabellone a 8,50, per il Lipsia si sale 14 volte la posta. Kylian Mbappè e Neymar: gli occhi di tutti saranno sulla coppia dei sogni di Tuchel. Il gol del francese è dato a 2,00 quello del brasiliano a 2,25, mentre il Lipsia punta su Yussuf Poulsen e Patrick Schick: entrambi gli attaccanti sono in quota a 4,00.

Tedeschi in orbita – Dopo la clamorosa prestazione nei quarti, con l'8-2 al Barcellona, il Bayern Monaco "prenota" la finale. Prima però ci sarà da affrontare il Lione di Rudi Garcia che, dopo l’exploit con la Juventus, si è ripetuto mandano a casa il Manchester City di Guardiola. Nonostante il doppio colpo, i quotisti SNAI vedono favoritissimi i tedeschi, dati vincenti a 1,25 rispetto all’11 dei francesi mentre la X al termine dei minuti regolamentari è a 6,75. La potenza offensiva di Mueller e compagni non esclude un Over 3,5 (quattro o più reti complessive), offerto a 1,85. Il 3-1 in favore dei tedeschi è a 10 mentre quello del Lione, che replicherebbe così il punteggio dei quarti di finale contro i Citizens, pagherebbe 80 volte la posta. Ricchissimo in casa Bayern l'elenco dei potenziali marcatori, con Robert Lewandowski a 1,35, Serge Gnabry e Thomas Mueller a 2,00; Garcia si affida a Moussa Dembélé, il cui gol è a 3,75.

Bayern senza rivali – Sono sempre i campioni di Germania i grandi favoriti per la vittoria finale. La sesta Champions League per il Bayern è in quota a 1,53 con il Psg secondo a 3,50. Terzo incomodo il Lipsia, il cui trionfo è dato a 9,00 mentre quello del Lione ammazzagrandi pagherebbe 20 volte la posta.

