L’Inter cerca il lieto fine in Europa League. Bayern Monaco vicino alla sesta Champions League

La squadra di Conte (2,17) conquista bookies e tifosi e potrebbe aggiudicarsi il trofeo che non vince dal 1998. I bavaresi (1,97) favoriti sul PSG (3,42) nella finale di Champions.

Roma, 20 agosto 2020 – Dopo il 5-0 ai danni dello Shakhtar, l’Inter (2,17) si prepara a scendere in campo contro il Siviglia (3,55) per la finalissima di Europa League. Gli spagnoli sono imbattuti nel post lockdown con 9 vittorie e 5 pareggi e ambiscono a conquistare il trofeo per la sesta volta negli ultimi quattordici anni. Nonostante la cabala sia in favore degli andalusi, il 44% dei tifosi di Planetwin365 si esprime in favore di una vittoria dei nerazzurri, mentre meno di un terzo dei supporter (27%) crede in un successo degli uomini di Lopetegui.

La lavagna di Planetwin365 anticipa 3 o più gol nel corso dei 90 minuti (Over 2.5 a 1,90) e un successo dell’Inter per 2-1 (9,59). Conte confida sull’incredibile stato di forma di Lukaku, in gol da 10 partite consecutive in Europa League, e che con una rete in finale (2,30), raggiungerebbe il record di Ronaldo il Fenomeno. Il brasiliano mise 34 reti nella stagione 1997/98, che si concluse con la vittoria dei neroazzurri della Coppa Uefa (3-0 alla Lazio). Secondo i bookies, i primi 45 minuti di gioco finiranno in parità (2,21) mentre il secondo tempo vedrà l’Inter portarsi in vantaggio (2,57).

Due giorni dopo, la stagione 2019/20 si concluderà con la finale di Champions League tra Bayern Monaco (1,97) e Paris Saint Germain (3,42) e, secondo i quotisti di Planetwin365, saranno i tedeschi ad uscirne vittoriosi, conquistando il loro secondo triplete. Entrambe le squadre provengono da un 3-0 in semifinale ma i bavaresi possono contare su un percorso perfetto, con 10 vittorie in altrettante partite. Il 48% dei tifosi crede che l’undici di Flick alzerà la Coppa al cielo per la sesta volta nella storia del club, con il PSG – sostenuto dal 27% dei supporter - che alla sua prima finale di Champions rischia di pagare l’inesperienza a questo tipo di palcoscenico. La partita potrebbe regalare 4 o più gol (Over 3.5 a 1,85) con la prima rete in arrivo nei 15 minuti di gioco iniziali (2,44).

