SNAI – Europa League: Inter per la storia, contro il Siviglia le quote puntano sui nerazzurri

La vittoria al novantesimo della squadra di Conte vale 2,20, il successo con brivido ai rigori pagherebbe 9,75 - Romelu Lukaku e Lautaro Martinez scaldano i motori: in tabellone spunta un'altra doppietta

Milano, 20 agosto 2020 – Ventidue finali europee complessive con 14 trofei distribuiti nelle due bacheche. Inter e Siviglia, finaliste dell’Europa League 2020 in programma domani sera a Colonia, sanno bene come si vince un trofeo internazionale e domani sera cercheranno l’ennesimo trionfo con due obiettivi differenti. I nerazzurri puntano a diventare la prima squadra italiana a vincere il trofeo da quando ha preso il posto della Coppa Uefa, mentre gli spagnoli cercano il quarto centro con il nuovo formato per staccare l’Atletico Madrid. I betting analyst di SNAI vedono la formazione di Conte grande favorita per la vittoria: il «2» al novantesimo è a 2,20 contro il 3,40 del Siviglia, mentre il pareggio al termine dei minuti regolamentari è leggermente più alto, a 3,45. Più in bilico l'esito per gli eventuali calci di rigore: il successo di Conte e i suoi si gioca a 9,75 contro il 10 della squadra di Lopetegui. Nelle undici finali di Europa League fin qui disputate, la media gol è stata di 2,9 reti a partita: anche stavolta l’Under (meno di tre gol complessivi al novantesimo) è avanti a 1,80, contro l'1,90 dell'Over. Solo in due occasioni è stato centrato lo stesso punteggio in finale, il 3-0, in entrambi i casi con l'Atletico Madrid protagonista: per domani quello a favore dell’Inter è in quota a 22, il colpo degli andalusi pagherebbe 40 volte la posta.

Lu-La contro tutti – Le speranze del popolo interista sono ovviamente rivolte alla coppia dei sogni, Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Entrambi a segno con una doppietta in semifinale contro lo Shakhtar, i due sognano di ripetersi nell’appuntamento più importante. Impresa non impossibile visto che già in sei l’hanno compiuta negli ultimi undici anni. La marcatura doppia dell’attaccante belga si gioca a 9,50 su SNAI, mentre quella del “Toro” argentino a 13. Handanovic dovrà invece stare attento alla freccia Lucas Ocampos: il gol del fantasista di Lopetegui, già 17 reti totali in stagione, pagherebbe 3,50.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it