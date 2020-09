SKS365 in partnership con Kiron per aumentare l’offerta virtual sports sulla rete Planetwin365

Kiron, fornitore specializzato in Virtual Sports e pioniere del mercato italiano, si unisce a Planetwin365 arricchendo l'offerta retail e online del brand.

Roma, 02 settembre 2020 – L’offerta Virtual Sports di Planetwin365 continua a crescere non solo in varietà ma anche in prestigio, grazie all'accordo strategico con Kiron, uno dei principali fornitori internazionali di Virtual Sports e con una presenza radicata in Italia, dove è stato il primo provider nel 2013 a introdurre sul mercato i giochi virtuali.

L’accordo consentirà a Planetwin365 di offrire sulla sua piattaforma l’intero catalogo dei prodotti a firma Kiron tra cui i Racing Games, fiore all’occhiello del fornitore, e i principali Virtual Games di calcio e di altri sport.

Realizzati con la più recente tecnologia CGI, i prodotti di Kiron presentano una grafica di livello superiore e creano esperienze virtuali così coinvolgenti e divertenti da poter essere equiparate a quelle reali. L'offerta multicanale del fornitore sarà disponibile sull’intera rete Planetwin365, retail, online e mobile e, grazie all’ampia varietà di giochi a disposizione, saranno soddisfatte le preferenze di gioco e di fruizione di tutti i clienti.

“Stiamo parlando di un brand che ha aperto la strada all'intrattenimento sportivo virtuale in Italia, che si affianca ad un altro brand che non ha smesso di arricchire e implementare l'offerta in termini di differenziazione, innovazione e qualità, soprattutto negli ultimi due anni – ha commentato Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365, l’azienda proprietaria del marchio Planetwin365 – Già solo questo qualifica il livello di eccellenza della partnership con Kiron Interactive, a cui affidiamo con entusiasmo le esigenze di intrattenimento dei nostri clienti. Siamo sicuri che i nostri giocatori apprezzeranno la ricchezza di proposte dei Virtual Games di Kiron".

Steven Spartinos, Co-CEO di Kiron, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Planetwin365, uno dei player principali in Italia, il paese in cui siamo stati i primi ad introdurre l’offerta Virtual nel 2013, e di continuare ad espandere la nostra presenza in questo mercato, che è di cruciale importanza per la nostra azienda. I nostri giochi si sono affermati come top performer nel mercato italiano e non vediamo l'ora di renderli disponibili ai clienti di Platnetwin365 in modo da contribuire nel processo di crescita continua dell’azienda ".

I prodotti Kiron Interactive faranno il loro ingresso ufficiale nella sezione Virtual Sports di Planetwin365 entro la fine di quest'anno.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un’esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. Operatore con la più ampia gamma di scommesse disponibile sul mercato, un palinsesto ricco e sempre aggiornato e strumenti innovativi come i market movers, che monitorano l’andamento delle quote. E con un brand, Planetwin365, vicino ai giocatori, ma soprattutto agli amanti del calcio e agli appassionati di tutti gli sport. I clienti possono scegliere fra più di 100 tipologie di scommesse, circa 330 eventi live ogni giorno e oltre 5000 pre-match ogni settimana. L’offerta è disponibile anche tramite app mobile per iOS e Android.

Un’attenzione e una professionalità verso il pubblico che sono valsi a Planetwin365 il sigillo di qualità per il miglior servizio clienti nel settore delle scommesse sportive in Italia, conferito dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) per la stagione 2018/2019. L’ITQF fa parte del gruppo Burda, leader europeo nelle indagini e nei sigilli di qualità, con certificazioni su prodotti e servizi in Germania, Austria, Svizzera ed Italia.

Kiron Interactive, fondata nel 2001, è un fornitore leader di giochi virtuali e sistemi di gioco per l'industria globale dei giochi. I prodotti di gioco virtuale di Kiron sono stati implementati con successo su tutti i canali di distribuzione, utilizzando un'ampia varietà di opzioni di consegna. Utilizzando grafica e animazione leader di mercato, nonché metodologie di gioco comprovate, i prodotti Kiron sono cresciuti fino a diventare i leader nel loro campo.

