SNAI - Serie A: Juventus-Sampdoria, quota morbida per l'esordio di Pirlo

I bianconeri non perdono alla prima giornata di campionato dal 2015-16: gli analisti confermano e fissano a 1,30 il successo del nuovo tecnico, contro il 10,00 di Ranieri - In salita il debutto assoluto dello Spezia nella massima serie: il segno «2» con l'Udinese a 4,75.

Milano, 2 settembre 2020 - Prima giornata di Serie A a impatto morbido per la Juventus del neo-allenatore Andrea Pirlo. Per il via della nuova stagione, il 19 e 20 settembre, i bianconeri ospiteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri all'Allianz Stadium. Il successo dei padroni di casa è quasi scontato per i betting analyst di SNAI, che offrono la vittoria di Pirlo all'esordio a 1,30, complice il fatto che la Juventus non perde al debutto dal dal 2015-16, quando l'Udinese riuscì nell'impresa battendola 1-0. Da allora la squadra bianconera ha totalizzato quattro vittorie nei quattro campionati successivi. In tabellone, dunque, il segno «2» è lontanissimo a 10,00. Quota alta anche per il pareggio: 4,75. Ottime le possibilità di una partita ricca di gol: l’Under 2,5 è offerto a 2,40 mentre l'Over 2,5 - la scommessa su almeno tre reti complessive - vola a 1,50.

Bologna "indiavolato", partenza ok per il Napoli – Poteva essere un rinforzo per Mihajlovic ma adesso Ibrahimovic rischia di diventare l'incubo estivo del Bologna. Comincerà contro il Milan la nuova stagione del Bologna. Un inizio piuttosto complicato secondo SNAI che quota la vittoria dei rossoblù a 5,25. Ottime le possibilità dei rossoneri di confermare la netta superiorità dimostrata a luglio con il 5-1 a San Siro: un altro successo è offerto a 1,60, il pari invece è ben più alto a 3,75. Avvio in discesa anche per il Napoli, che a Parma partirà a 1,65 contro il 4,50 dei gialloblù. Più impegnativa, invece, la trasferta che attende la Roma targata Friedkin a Verona: il blitz giallorosso pagherebbe 2,20, i gialloblù inseguono a 2,85

Emozione Spezia – Debutto in assoluto in Serie A per lo Spezia che affronterà l'Udinese alla Dacia Arena. Per i liguri non sarà un esordio facile visto che gli analisti danno la loro vittoria a 4,75. Il segno «X» è a 3,75 Gotti e i suoi sono quotati a 1,65.

