Scatta la Premier League: Liverpool favorito, ma il Leeds di Bielsa sogna lo scherzetto

I Reds (1,28) partono con i favori del pronostico nella partita d’esordio con la squadra di Bielsa (10,00), ma per i bookies la candidata numero uno al titolo è il Manchester City (1,72)

Roma, 11 settembre 2020 – La nuova stagione della Premier League riparte domani in grande stile con lo scontro tra il Liverpool (1,28) e il neopromosso Leeds United (10,00), che torna nella massima serie inglese dopo ben 16 anni di assenza. I Reds hanno vinto la scorsa edizione del campionato, riportando il trofeo in bacheca dopo 30 anni. Secondo gli analisti di Planetwin365, la nuova stagione riproporrà il duello tra il Manchester City (1,72) e il Liverpool (2,70) con Manchester United (12,00) e Chelsea (14,00) molto staccate, nonostante un’imponente campagna acquisti.

L’ultimo precedente tra Liverpool e Leeds risale al 2016, quando gli uomini di Klopp s’imposero 2-0 nei quarti di finale di Coppa di Lega; esito che potrebbe replicarsi (7,79) e regalare una partita interessante da 2 o più gol (Over 1.5 a 1,10). Gli uomini del “loco” Bielsa non battono i Reds da 20 anni e solo il 10% dei supporter ha fiducia nelle loro potenzialità sul campo, mentre i Reds sono sostenuti dal 74% dei tifosi e dai bookies che suggeriscono Salah (3,75) come primo marcatore dell’incontro. I Whites, dopo aver vinto la Championship 2019/20, si approcciano alla nuova stagione con buone ambizioni, grazie ad un calciomercato che ha portato a Leeds nomi importati, su tutti l’ex attaccante del Valencia Rodrigo che potrebbe bagnare l’esordio con un gol (4,50).

