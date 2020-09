SNAI – Speciale Premier League

Il terzo trionfo di Guardiola in cinque stagione è a bassa quota, 1,70. I Reds campioni in carica retrocedono a sfidanti di lusso, a 3,00. Terza forza, ma molto a distanza, il Chelsea dato a 10, segue lo United a 20. Il City è candidato anche al miglior attacco, ipotesi a 1,50.

Milano, 11 settembre 2020 – In Europa continua a fallire, ma tra le mura britanniche il City di Guardiola ha vinto tutto. Il credito dei Citizens è talmente alto da spingere gli analisti SNAI ad attribuire loro il ruolo di favoriti assoluti della nuova stagione di Premier League, che comincia domani. Nel pronostico, il Manchester City azzera e ribalta i 18 punti di svantaggio accusati nello scorso campionato dal Liverpool campione. Il terzo trionfo di Guardiola in cinque stagioni è dato a quota molto bassa, 1,70. Il Liverpool, che in due anni Klopp ha portato prima a vincere la Champions League e poi a dominare la Premier, è tenuto a distanza, a 3,00.

Mourinho ad handicap, Tottenham a 40 - La lotta per il titolo è racchiusa in questo duello, viste le quote delle altre. Il Chelsea è già in doppia cifra, a 10, il Manchester United segue da lontano, a 20. Qualche teorica chance è concessa ad Arsenal (35) e Tottenham (40), poi si va in tripla cifra, con il neopromosso ma ambizioso Leeds di Bielsa a 200, alla pari con il Wolverhampton.

Accoppiata “reale” - Si può giocare anche l'accoppiata per i primi due posti. Naturalmente il “ticket” City-Liverpool è il più probabile, a 1,85. La seconda ipotesi è City-Chelsea, a 5,50. La prima alternativa che non contenga le due favoritissime è quella formata da United e Chelsea e vale 30 volte la posta.

City senza sconfitte? A 30 - Qualcuno riuscirà a terminare il campionato senza sconfitte? L'exploit in questi anni non è riuscito né al City, né al Liverpool. E infatti le quote sono molto alte: la squadra di Guardiola pagherebbe 30 volte la giocata, il Liverpool (che due stagioni fa ci andò vicino, perdendo una sola volta) sale a 60. Poi, Chelsea a 125 e Manchester United a 175.

Macchina da gol - Pur perdendo nettamente il campionato, nella stagione passata il Manchester City è stato l'unico club a fare più di 100 gol (102, per l'esattezza). Per questo, è nettamente favorito nella scommessa sul migliore attacco, a 1,50. Il Liverpool, divenuto campione con “soli” 85 gol, segue a 2,75.

Aston Villa a rischio - Candidate alle retrocessioni, secondo SNAI, le due neopromosse Fulham e West Bromwich, a 1,95. Solo un po' meglio sta l'Aston Villa (2,75) che nella stagione scorsa si è salvato in extremis. Rischia anche il Newcastle (3,50).

