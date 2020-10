Serie A:Juventus e Inter avanti nei due big match

Bianconeri (2,01) supportati da bookies e tifosi contro gli azzurri (3,68). Neroazzurri (2,21) favoriti sulla Lazio (3,16)

Roma, 2 ottobre 2020 – Terza giornata di campionato all’insegna dei big match. Juventus (2,01) e Napoli (3,68) si affrontano all’Allianz Stadium nell’incontro che vedrà il primo duello tra Gattuso e Pirlo, ex compagni di squadra al Milan. I partenopei, nonostante abbiano vinto le prime due partite, godono del supporto di appena il 26% dei tifosi, mentre quasi un supporter su due (47%) si schiera in favore della Juventus. Lo storico tra le due squadre conta 154 scontri in massima serie con un bilancio positivo a favore dei padroni di casa: con 73 vittorie, 48 pareggi, 33 sconfitte; i bianconeri, tra l’altro, si sono aggiudicati gli ultimi due scontri diretti a Torino realizzando almeno 3 gol (Over 2.5 a 1,85). Il pareggio manca, invece, da 9 anni, esito che potrebbe verificarsi domenica per gli analisti di Planetwin365 che suggeriscono un risultato esatto di 1-1 (7,34). La partita farà da scenario allo scontro tra Cristiano Ronaldo (1,85) e il nuovo acquisto del Napoli, Oshimen (3,00) che cerca il suo primo gol in Serie A.

Il secondo big match della giornata vedrà scontrarsi la Lazio (3,16) contro l’Inter (2,21) all’Olimpico di Roma. Gli uomini di Inzaghi vengono dall’assordante sconfitta subita contro l’Atalanta, mentre la squadra di Conte è a punteggio pieno e ha perso solo 2 volte negli ultimi 8 precedenti di Serie A con la Lazio. La lavagna di Planetwin365 anticipa un risultato esatto di 1-2 (9,20), con entrambe le squadre a segno nei primi 45 minuti di gioco (1,43). Tra i papabili marcatori, Immobile (1,95) sfida Lukaku (1,97) momentaneamente in testa alla classifica marcatori.

