SNAI – Europa League, Roma da «2» a Berna

Giallorossi favoriti in casa dello Young Boys. Atteso il gol del bomber spagnolo, che potrebbe trovare posto dal primo minuto. Milan avanti a Glasgow con il Celtic, Ibra-gol a 2,25.

Milano, 21 ottobre 2020 – La marcia in Europa League della nuova Roma di Paulo Fonseca riparte dalla Svizzera e dai campioni elvetici dello Young Boys. I giallorossi proveranno ad abbattere il tabù dello Stadio Wankdorf dove le formazioni italiane hanno sempre pagato dazio. Inoltre la Roma, nella sua storia, ha vinto una sola volta in Svizzera. I betting analyst di SNAI, nonostante la cabala avversa, vedono Dzeko e compagni favoriti a 1,92 rispetto al 3,75 dello Young Boys con il pareggio dato a 3,60. L’Over, vista la forma dell’attacco romanista, in quota a 1,60, si fa preferire all’Under, a 2,20. Se il 2-1 per i padroni di casa si gioca a 13, il 2-3 per la Roma, punteggio dell’ultima trasferta in terra elvetica dei capitolini, pagherebbe 20 volte la posta. Edin Dzeko, già 26 gol europei con la Roma, è l’indiziato numero uno visto che una sua marcatura si gioca a 2,25. Na il bosniaco potrebbe anche lasciare il posto al nuovo acquisto Borja Mayoral, la cui firma sul match è data a 3,00. Sul fronte giallonero è invece il francese Jean-Pierre Nsame, dato a 3,25, il più pericoloso per la retroguardia romanista.

“Highlander” Ibra contro il Celtic – Giocato, e vinto, il derby da protagonista assoluto, Zlatan Ibrahimovic vuole guidare il Milan anche in terra scozzese nella sfida al Celtic. I rossoneri di Pioli, secondo i quotisti di SNAI, sono largamente favoriti, a 1,80, contro i biancoverdi di Lennon, dati vincenti a 4,00: quello di giovedì sera sarà l’undicesimo confronto europeo tra le due formazioni con un bilancio tutto o quasi rossonero grazie a 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Under, a 1,83, e Over, 1,87, sono molto vicini mentre, tra i risultati esatti, attenzione al 2-1 per i padroni di casa, punteggio dell’unica vittoria contro il Milan, dato a 14. Lo 0-3 rossonero, identico risultato dell’ultimo viaggio al Celtic Park dei milanisti, pagherebbe 18 volte la posta. Ibrahimovic, neanche a dirlo, è protagonista annunciato vista la quota di 2,25 per lo svedese. Molta attenzione però dovranno fare i difensori di Pioli al giovane francese Odsonne Edouard, già 6 gol in 10 uscite stagionali. La rete del bomber transalpino si gioca a 3,30.

