Serie A: Milan per la quinta sulla Roma, Juventus in cerca di riscatto contro il Verona

Rossoneri (2,20) favoriti di misura nel match contro i giallorossi (3,27); Juventus (1,34) a caccia di punti preziosi contro l’Hellas Verona (9,00)

Roma, 23 ottobre 2020 – La quinta giornata di campionato di Serie A farà da scenario al big match tra Milan (2,20) e Roma (3,27). Il Diavolo, reduce dalla vittoria contro l’Inter, è l’unica squadra in campionato a punteggio pieno e gode dell’appoggio del 43% dei tifosi. La Roma che, sconfitta a tavolino con il Verona a parte, non hai mai perso e viene appoggiata, invece, dal 29% dei supporter. Gli analisti di Planetwin365 anticipano un risultato esatto di 2-1 (9,02) e un match che potrebbe regalare da 2 a più gol (Over 2.5 a 1,55). I precedenti tra le due compagini sono 175, con un bilancio positivo a favore dei padroni di casa con 75 vittorie, 49 pareggi e 44 sconfitte. Gli uomini di Pioli, nelle gare precedenti, hanno sempre sbloccato il risultato nei primi 45 minuti di gioco (2,19) ma dovranno fare a meno di Calhanoglu sulla trequarti, infortunato per una distorsione alla caviglia. Ibrahimović, reduce dalla doppietta nel derby contro l’Inter è l’indiziato numero (4,65) uno a sbloccare il match, seguito da Dzeko (5,85) anche lui in rete due volte nell’ultima partita con il Benevento.

Nel turno domenicale all’Allianz Stadium, si affronteranno la Juventus (1,34) di Pirlo contro l’Hellas Verona (9,00). La Vecchia Signora, sostenuta dal 71% dei supporter, è reduce da un pareggio contro il neopromosso Crotone e deve tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. Gli scaligeri, appoggiati appena dall’11% dei tifosi, vantano la miglior difesa del campionato con solo 1 gol subito in 4 partite. I bookies anticipano un match ricco di gol (Over 1,5 a 1,14) e suggeriscono un risultato esatto di 2-0 (6,92). I papabili marcatori per la Juventus sono Dybala (2,20) e Morata (1,95), mentre per il Verona sono Kalinic (4,75) e Di Carmine (4,75).

