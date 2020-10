SNAI – Serie A: Napoli-Sassuolo da «1»

Le due squadre sono appaiate al secondo posto, chi vince va in orbita. Azzurri favoriti a 1,53, pareggio a 4,75 – Roma avanti nel match interno con la Fiorentina – Pronostico pro-Samp nel derby di Genova – Juve, Inter e Milan: successi a bassa quota.

Milano, 30 ottobre 2020 – Si gioca al San Paolo, domenica alle 18, il big match della sesta giornata della Serie A. Napoli e Sassuolo, appaiati al secondo posto, finora hanno messo in mostra gol, gioco e una condizione atletica invidiabile. I padroni di casa faranno affidamento sulla tradizione: in 14 sfide nella massima serie il bilancio parla di 8 successi, 5 pareggi e una sola sconfitta contro gli emiliani. I quotisti SNAI puntano sulla tradizione e vedono il Napoli favoritissimo a 1,53 rispetto al 5,25 dei neroverdi con la divisione della posta che si gioca a 4,75. In campionato, tre partite sulle quattro giocate dal Napoli sono terminate con più di tre gol, il Sassuolo risponde con quattro su cinque: ecco che l’Over, 1,33, è quasi scontato rispetto all’Under, 3,05. Tra i risultati esatti, due vanno tenuti d’occhio: il 3-1 per Mertens e compagni, già uscito in due occasioni, che si gioca a 11, e l’1-2 per i ragazzi di De Zerbi, punteggio dell’unica vittoria contro il Napoli, che pagherebbe 18 volte la posta.

Viola, tradizione negativa – In contemporanea con l'incontro del San Paolo, all’Olimpico andrà in scena una classica del massimo campionato, Roma-Fiorentina. I giallorossi di Fonseca vogliono affidarsi al fortino casalingo, seppur privo di spettatori, contro i viola di Iachini: negli ultimi 22 anni il bilancio per i toscani è impietoso, 18 sconfitte, 2 pareggi e altrettante vittorie in casa dei capitolini. I betting analyst di SNAI vedono Dzeko e compagni avanti con una quota di 1,85 contro il 3,90 degli ospiti. L’Over a 1,50 è più probabile dell’Under, 2,45. In dodici occasioni è uscito il 2-1 romanista all’Olimpico: il tredicesimo si gioca a 8,75 mentre quello per la Fiorentina è dato a 13. Edin Dzeko conta tre gol e tre assist in carriera contro la Viola. Il capitano della Roma ancora in rete vale 2,00, mentre tra gli ospiti occhio a Kouame, la cui rete è data a 3,00

Atalanta, ripartenza a 1,45 – Se la stracittadina di Genova vede la Samp, 1,95, avanti rispetto al Genoa, 3,80, il Milan capolista, dato a 1,77, parte favorito in casa dell’Udinese, 4,50. Sulla carta dovrebbe essere una domenica da tre punti anche per Inter, a 1,35 in casa con il Parma, e Juventus, a 1,37, ospite dello Spezia. L'impresa dei liguri vale 8 volte la scommessa. L'Atalanta, reduce da due nette sconfitte in campionato con Napoli e Sampdoria, punta a ripartire da Crotone. Missione più che possibile, vista la quota del «2», 1,45. I calabresi sono fermi ancora al punto conquistato con la Juventus, la prima vittoria stagionale è a 6,25. Dopo tre sconfitte consecutive, il Bologna gioca da favorito (1,90) al Dall'Ara con il Cagliari (3,60). Match in equilibrio a Torino tra i granata (2,55) e una Lazio decimata dal Covid (2,65). Lunedì, chiusura del sesto turno con la sfida tra Verona (2,00) e Benevento (3,70).

