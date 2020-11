SKS365 sbarca sul mercato dei servizi a valore aggiunto con PlanetPay365

Il Gruppo è pronto a fare il suo ingresso nel campo dei multiservizi lanciando la piattaforma www.planetpay365.it

Roma, 6 novembre 2020 – SKS365, bookmaker tra i capofila del mercato italiano con il brand Planetwin365, annuncia la nascita di una nuova linea di business, PlanetPay365.

La piattaforma multiservizi nasce con l'obiettivo di proporre una soluzione tecnologica e multifunzionale in grado di dare valore aggiunto a qualsiasi esercizio commerciale attraverso una vasta gamma di servizi, fruibili in modo rapido e intuitivo. Offre, tra l’altro, numerose possibilità in termini di pagamenti digitali: dalle ricariche telefoniche ai bollettini (MAV e RAV), abbonamenti, biglietteria online, PayTV, streaming, Gift card e gestione conti di gioco. Le prime informazioni sono già disponibili sul sito ufficiale: www.planetpay365.it.

PlanetPay365 rappresenta la risposta alle esigenze di un mercato, quello dei servizi, in continua evoluzione, grazie a una piattaforma user-friendly, semplice e all'avanguardia, progettata per essere facilmente utilizzabile attraverso device differenti. La rapidità e semplicità delle operazioni, unite a un approccio innovativo e smart, sono le principali caratteristiche che permetteranno a PlanetPay365 di distinguersi dagli attuali competitor presenti sul mercato.

PlanetPay365 vuole diventare non solo il punto di riferimento 'digitale' del network Planetwin365 in termini di servizi – forniture B2B e marketplace sia per gli shop che per i clienti finali – ma anche la soluzione indispensabile per fornire valore aggiunto a qualunque altro esercizio commerciale.

Con questo modello di business, SKS365 mira a intercettare diverse attività e punti di "passaggio", come tabaccherie, distributori di benzina, grande distribuzione organizzata, fornendo una soluzione multifunzionale rapida, sicura ed efficace, che consentirà di diversificare l'offerta e aumentare le opportunità di accesso al punto vendita. Con una rete di 500 punti già attivi, PlanetPay365 punta a "invadere" in tempi brevi tutto il territorio nazionale.

Alexander Martin, CEO di SKS365 commenta: “Il mercato dei servizi a valore aggiunto è in crescita e le soluzioni digitali per i pagamenti o ricariche rappresentano una grande opportunità di sviluppo. Soprattutto durante questa pandemia, stiamo assistendo a una importante richiesta da parte del mercato. SKS365, precursore delle tecnologie digitali, ha scelto di raccogliere questa sfida con il lancio dell'innovativa piattaforma PlanetPay365. Sono sul piatto accordi e partnership con enti e operatori di assoluto rilievo, che renderanno PlanetPay365 uno dei player principali nel mercato dei servizi. L’evoluzione del progetto che abbiamo messo a punto vedrà questa piattaforma diventare il punto di riferimento ‘digitale’ della nostra rete in termini di servizi, forniture b2b e marketplace per il gestore e la clientela”.

“Con questa iniziativa andiamo a rafforzare il legame tra il punto vendita e il pubblico, fornendo un valore aggiunto all’esperienza del cliente all’interno dei nostri shop. Lo faremo incrementando l’offerta non solo di gioco del network Planetwin365 composto da circa mille shops in tutta Italia – commenta Gianluca Porzio, Director of Business Development di SKS365 – PlanetPay365 è espressione della volontà, da parte del Gruppo, di esplorare uno spazio di mercato ancora sconosciuto e spesso presidiato da altri competitor, utilizzando un approccio da neofita sì, ma proprio per questo fresco e innovativo.”

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.

