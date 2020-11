SNAI – Nations League: ottimismo azzurro la vittoria con la Polonia è a bassa quota

L'Italia ha assoluto bisogno dei tre punti per centrare il traguardo delle semifinali: obbiettivo alla portata, a 1,70, mentre il blitz dei nostri avversari è dato a 5,25 – Malgrado i tre pareggi in quattro partite, la nostra Nazionale continua ad essere favorita per la vittoria nel girone, ma l'Olanda è vicinissima.

Milano, 13 novembre 2020 – Tre pareggi su quattro gare nel girone hanno complicato il cammino verso le semifinali di Nations League, senza però intaccare troppo l'ottimismo attorno alla Nazionale di Roberto Mancini. In vista della gara con la Polonia, in programma domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il pronostico degli analisti SNAI è decisamente favorevole agli azzurri, il cui successo è dato a 1,70, contro il 5,25 assegnato alla vittoria polacca. Il pareggio, a 3,55, andrebbe bene ai nostri avversari, che rimarrebbero in testa al girone, conservando sull'Italia un punto di vantaggio e avendo la possibilità di passare matematicamente in caso di vittoria con l'Olanda all'ultima giornata. Entrambe le squadre arrivano all'impegno sulla scorta di numeri positivi: l'Italia ha perso l'ultima partita due anni fa in Portogallo, dopo di che, tra partite ufficiali e amichevoli, ha messo in fila 15 vittorie e cinque pareggi. La Polonia nelle ultime 17 gare ha ottenuto 15 successi, tre pareggi e soltanto due sconfitte. Il girone finora ha regalato pochissimi gol, l'Italia ne ha messi a segno soltanto 3 in quattro partite. Un po' meglio la Polonia, arrivata a 5. Anche per il match di domenica il pronostico si orienta sull'Under, dato a 1,60, con l'Over a 2,20. L'1-0 per gli azzurri è considerato il risultato più probabile, a 5,75, lo 0-1 polacco è dato a 11. Possibili l'1-1 (7,75) e lo 0-0 (7,25).

La Polonia non convince - Malgrado gli ultimi risultati e la leadership attuale in classifica, la Polonia continua ad essere sfavorita nella corsa al primo posto. Un obbiettivo che su SNAI si gioca a 5,00. La candidata più autorevole a giocarsi la Final Four di Nations League continua a essere l'Italia, a 2,00, tallonata però a 2,50 dall'Olanda, che ha un punto in meno degli azzurri, ma un turno più agevole, in casa con la Bosnia.

