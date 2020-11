bwin data center: Napoli ferma il Milan per il 44% dei tifosi

Siamo solamente all’ottava giornata ma nessuno avrebbe pronosticato questa classifica con il Milan ancora in testa nonostante il pareggio nella scorsa giornata, il Sassuolo a sorpresa insegue a 2 punti e con le big 4 dello scorso campionato Juve-Inter-Lazio e Atalanta che faticano a ingranare.

Il big match della giornata è sicuramente Napoli – Milan, banco di prova per la capolista che al San Paolo affronterà un Napoli che con una vittoria può raggiungere la testa della classifica. I dati analizzati dal bwin data center (bwin.it) fanno emergere incertezza tra i tifosi, infatti il 44% si aspetta la vittoria dei padroni di casa del Napoli, il 35% della squadra di Pioli e 21% il pareggio. Ibra e Mertens sono i favoriti per mettere a segno la prima rete del match con rispettivamente il 28% e il 23% delle scelte. Particolari invece i risultati esatti più giocati, per il 19% la partita terminerà 3-3 e per il 18% 4-4.

La crisi del Torino non sembra aver fine e nel match fuoricasa contro l’Inter di Conte le “odds” sono tutte a favore dei neroazzurri. Il 92% degli appassionati infatti attende la vittoria casalinga dell’Inter, il 6% il pareggio e solamente il 2% la vittoria dei granata. Il Solito Lukaku è in testa nella classifica dei primi marcatori del match con il 37% e il 3-1 risulta il punteggio più scommesso con una percentuale che raggiunge addirittura il 62% del totale.

Anche la Juventus sembrerebbe attesa da vita facile nella sfida contro il Cagliari visto che il 95% dei tifosi credono nella vittoria dei bianconeri, il 4% nel pareggio e l’1% nella vittoria a sorpresa della squadra sarda. Quasi la totalità dei tifosi con il 98% si aspetta una partita con più di due reti e Ronaldo sembra destinato a segnare la prima con il 44% degli scommettitori che puntano su di lui come primo marcatore.

Brutta notizia per il Sassuolo che affronterà il Verona in un match che non si preannuncia semplice, il 40% dei tifosi si aspetta infatti la vittoria del Verona, il 39% il pareggio e il 21% la vittoria fuori casa degli emiliani. Nonostante i dati pendono tutti dalla parte del Verona il risultato esatto più giocato è il 2-4 con il 29% delle preferenze seguito dal 2-2 con il 23%.

