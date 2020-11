Napoli- Milan: il San Paolo resta indigesto per i rossoneri secondo i bookies

Azzurri (2,35) favoriti di misura da bookies e tifosi nel match contro la capolista Milan (2,95) che non vince in casa dei partenopei da dieci anni. Inter (1,34) schiacciasassi contro il Torino (8,00)

Roma, 20 novembre 2020 – Il big match dell’ottava giornata di campionato vedrà il Napoli (2,35) di Gattuso affrontare il Milan capolista (2,95) al San Paolo, in uno scontro diretto che vale la prima posizione in classifica: i rossoneri, finora imbattuti, comandano la vetta con 17 punti, gli azzurri inseguono a quota 14 e cercano una vittoria che gli consentirebbe di appaiare Ibrahimovic e compagni in vetta alla classifica. I rossoneri sono chiamati a invertire una tradizione poco favorevole, che li ha visti uscire con i tre punti solo in una delle ultime 14 sfide di Serie A giocate al San Paolo dal 2000 ad oggi (6 pareggi e 7 sconfitte). Un match che si appresta ad essere ricco di emozioni per Gattuso che, per la seconda volta nel ruolo di allenatore, dovrà affrontare la squadra che lo ha consacrato come giocatore.

Gli analisti di Planetwin365 anticipano una partita che potrebbe regalare da 2 a più gol (Over 1,5 a 1,15) e suggeriscono un risultato esatto di 2-1 (9,18) a favore dei partenopei, appoggiati dal 41% dei supporter. Il Milan, sostenuto dal 32% dei tifosi, non perde in trasferta da 14 gare e per questa giornata dovrà fare a meno della guida di Pioli in panchina, sostituito dal collaboratore tecnico Daniele Bonera. Assenze importanti anche per i padroni di casa che dovranno fare a meno in attacco di Osimhen, infortunato alla spalla destra, e di Ospina tra i pali. Scontato dunque l’impiego al centro dell’attacco di Mertens che cerca il suo quarto sigillo in campionato (2,80) con Insigne (3,15) a suo supporto. Per i rossoneri c’è il solito Ibrahimović (2,35), in testa alla classifica marcatori con 8 gol in 5 presenze.

Nella stessa giornata si affronteranno l’Inter (1,34) e il Torino (8,00), entrambe protagoniste di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Secondo i quotisti di Planetwin365, saranno i neroazzurri a conquistare la vittoria con il risultato di 2-1 (9,29). Tra i possibili marcatori per l’Inter spunta Martinez (1,90), mentre la squadra ospite confida in Belotti (3,00) che domenica raggiungerà la sua 200esima presenza con la maglia del Toro in competizioni ufficiali.

