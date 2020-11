SNAI – Europa League: Lille avanti al Milan

I rossoneri restano i maggiori candidati alla vittoria del girone, ma in casa dei francesi, senza Ibrahimovic, partono sfavoriti – Napoli senza problemi con il Rijeka – Roma da «2» in casa del Cluj, malgrado l'emergenza in difesa.

Milano, 25 novembre 2020 – Milan, primo bivio europeo. Domani, sul terreno del Lille, i rossoneri si giocano un pezzo di cammino in Europa League. Partita difficile, considerato l'inizio di stagione dei francesi, secondi in Ligue 1 e primi nel girone europeo dopo il bruciante 0-3 proprio a spese del Milan, tre settimane fa a San Siro. Il pronostico SNAI, in effetti, privilegia il Lille, seppure con scarto non molto ampio: il segno «1» vale 2,35, il «2» si gioca a 3,00, con la «X» a 3,25. Una valutazione che non può non risentire dell'assenza di Ibrahimovic, vero faro rossonero in questo primo scorcio stagionale. A gioco più lungo, tuttavia, gli analisti vedono il Milan sulla strada della qualificazione, data a 1,07. Anzi, la squadra di Pioli è avanti al Lille nella corsa al primo posto, a 1,60 contro 2,25. Quasi fuori Sparta Praga e Celtic, il cui passaggio agli ottavi è dato rispettivamente a 8,00 e 12.

Roma a quota ottavi - Appare in discesa il cammino della Roma, che capeggia il girone con tre punti di vantaggio su Young Boys e Cluj. I giallorossi fanno visita proprio al Cluj, in un incontro che, malgrado l'assoluta emergenza in difesa, li vede largamente favoriti, a 1,80. Il successo dei romeni, che all'Olimpico hanno rimediato un sonoro 5-0, vale 4 volte la posta, leggermente più probabile il pareggio, a 3,85. La leadership del girone, a giudicare dalle quote, non sembra minimamente in discussione: la qualificazione della Roma è addirittura a 1,01, il primo posto a 1,09.

Napoli da primo posto - Fiducia ampia anche per il Napoli. I tre punti con il modesto Rijeka sono a 1,12. Più che improbabile il pareggio, a 9,00, impensabile un blitz dei croati, a 16. La situazione del girone è ancora molto aperta, con tre squadre a 6 punti, ma le quote SNAI vedono il Napoli in vantaggio per la caccia al primo posto, a 1,65. Discrete chance anche per la Real Sociedad, a 2,65, mentre non convincono gli olandesi dell'AZ Alkmaar, a 7,50, anche se hanno già dato un dispiacere a Gattuso vincendo al San Paolo al primo turno.

Trionfo finale, le italiane ci sono - Le tre italiane sono ben piazzate anche nella lista delle candidate al successo finale. Il Milan è sul podio delle favorite a 10, dopo le inglesi Tottenham (6,50) e Arsenal (7,50). Subito dopo vengono il Napoli, appaiato al Leicester a quota 12, e la Roma, data a 20 insieme a Real Sociedad, Bayer Leverkusen, Benfica e Villarreal.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it