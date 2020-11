Serie A: Napoli e Milan avanti nei match contro Roma e Fiorentina

Partenopei (2,20) favoriti dai bookies in casa contro i giallorossi (3,15); Milan (1,68) sul velluto contro Fiorentina (4,85)

Roma, 27 novembre 2020 – Il posticipo serale della nona giornata di campionato prevede il big match tra Napoli (2,20) e Roma (3,15) al San Paolo, in una partita densa di emozioni per i padroni di casa, desiderosi di omaggiare con una vittoria di prestigio la prematura scomparsa del loro idolo indiscusso: Diego Armando Maradona. Per un segno del destino, proprio il derby del Sole del 2014 è stata l’ultima partita a cui il Pibe de Oro ha assistito sugli spalti del San Paolo.

Nonostante siano reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite, gli azzurri possono contare del supporto del 43% dei tifosi di Planetwin365. Troveranno di fronte una Roma lanciatissima che, grazie alle ultime tre vittorie consecutive, si è issata fino al terzo posto. Per questo, un tifoso su tre dà fiducia ai giallorossi, che hanno raccolto 19 vittorie su 72 precedenti al San Paolo. Più remota l’ipotesi pareggio (3,60), visto che il Napoli è l’unica squadra insieme al Benevento a non aver mai terminato un incontro in parità in stagione. Gli analisti di Planetwin365 suggeriscono un match che potrebbe regalare da 3 a più gol (Over 2,5 a 1,50) con un risultato esatto di 3-1 (15,88) a favore dei padroni di casa. I giallorossi potranno contare sulla fame di gol di Dzeko (2,55), guarito dal Coronavirus, che comporrà il reparto d’attacco con Mkhitaryan (3,25), autore di 5 reti nelle ultime due partite. Il Napoli risponde con Lozano (2,70), quattro reti all'attivo per lui, e il solito Mertens (2,45).

Nel pomeriggio andrà in scena il secondo big match della giornata tra il Milan capolista (1,68) e la Fiorentina (4,85). I quotisti di Planetwin365 suggeriscono un match in cui entrambe le squadre andranno a segno (Gol a 1,57) e anticipano un risultato esatto di 1-1 (8,44). Il Milan, che non è andato oltre il pareggio nelle ultime due uscite casalinghe, è l’unica squadra, insieme all’Atletico Madrid, ad essere ancora imbattuta nei top 5 campionati europei. Troverà una Fiorentina in piena crisi, ancora a caccia del primo successo in trasferta in questo campionato. I rossoneri, orfani dell’infortunato Ibrahimovic, puntano sulla vena realizzativa di Rebic (2,55) e Leao (2,55), mentre per i viola, occhi puntati su Castrovilli (5,00), che segnò il suo primo gol in Serie A proprio contro il Milan.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com