SNAI – Champions: Inter, quote a favore

Per i nerazzurri la vittoria è l'unico risultato utile. Il segno «1» dei tedeschi è dato a 3,05 – Atalanta e Juventus senza problemi contro Midtjylland e Dynamo Kiev – Lazio in salita in casa del Borussia Dortmund, ma la qualificazione è a un passo.

Milano, 30 novembre 2020 – Quattordici reti in 4 partite, primo posto nel girone e la possibilità di chiudere con una vittoria il discorso qualificazione: questo è il Borussia Mönchengladbach che l'Inter va ad affrontare a domicilio domani sera. I nerazzurri, con soli due punti, hanno l'obbligo di vincere se vogliono giocarsi tutto all'ultimo turno. Operazione alla portata, secondo i trader di SNAI, che vedono la squadra di Conte favorita a 2,20, mentre i padroni di casa si fermano a 3,05. Il pareggio che segnerebbe il capolinea per le speranze di qualificazione interiste si gioca a 3,65. L'eventuale vittoria al Borussia Park, come detto, non risolverebbe da sola i problemi dell'Inter, e in effetti le speranze nerazzurre di qualificazione sono piuttosto risicate, a quote 5,50. Molto meglio sta il Gladbach, a 1,25, mentre il Real Madrid, rilanciato dal doppio successo con l'Inter, è ritenuto quasi in porto, a 1,05. Durissima invece per lo Shakhtar, offerto a 6,50.

In campo domani anche l'Atalanta, che ospita un Midtjylland ancora a zero punti e cerca la vittoria che darebbe ulteriore concretezza alle chance di qualificazione. La squadra di Gasperini, che per ora sembra molto più applicata sulla Champions che sul campionato, è strafavorita a 1,20. Il primo punto dei danesi pagherebbe 7 volte la scommessa, un loro successo è un'impresa da 12. Attualmente l'Atalanta è seconda nel girone a 7 punti, insieme all'Ajax, ma secondo le valutazioni dei quotisti SNAI ha maggiori possibilità di qualificazione rispetto agli olandesi, 1,55 contro 2,25. Il Liverpool, due punti sopra, è dato già agli ottavi, a 1,02.

Mercoledì tocca a Lazio e Juventus. I biancocelesti sono attesi da un duro impegno a Dortmund. Tedeschi avanti a 1,63, contro il «2» della Lazio a 4,75. Un pareggio, a 4,25, potrebbe non dispiacere a Inzaghi, che manterrebbe il secondo posto nel girone, con la possibilità di guadagnare anche il primo, vincendo all'ultimo turno con il Brugge e sperando in uno stop (sconfitta o pareggio) del Dortmund in casa dello Zenit. La qualificazione della Lazio è comunque a un passo, in quota a 1,05. La Juventus già qualificata gioca in casa con la Dynamo Kiev. Come prevedibile, il segno «1» vola molto basso, a 1,25. La «X» sale a 5,75, il «2» ucraino a 12.

