bwin data center: Milan vincente solo per il 35%

Il campionato arriva alla decima giornata e le molte squadre impegnate nelle coppe sono chiamate a confermare i buoni risultati ottenuti, cosa successa raramente quest’anno.

La partita clou – sicuramente inattesa il giorno del sorteggio – è Roma -Sassuolo con il 53% dei tifosi che vede i giallorossi affermarsi dopo la brutta gara con il Napoli come rilevato dal bwin data center (www.bwin.it). Anche i due risultati esatti più giocati, 3-0 e 3-1 per gli uomini di Fonseca e i marcatori più attesi, Dzeko e Mkhitaryan, lasciano intendere un pronostico orientato a favore della squadra di casa.

Per i tifosi il turno più semplice dovrebbe essere quello del Napoli in trasferta a Crotone, accreditato di una vittoria per il 98% degli scommettitori e di risultati attesi decisamente “rotondi”, nell’ordine di preferenza 0-3, 1-3, 1-4.

Decisamente probabili anche la vittoria della Juventus (88%) in un derby che vede il Torino davvero in difficoltà e quella dell’Inter sul Bologna (83%). E se Ronaldo primo marcatore sembra quasi scontato dopo il 750esimo gol da professionista ugualmente non può sorprendere che a San Siro siano attesi nell’ordine Lukaku, Martinez e Sanchez.

Il turno più ostico tra le squadre di testa secondo i dati del bwin data center sembra essere quello della capolista Milan, attesa a Genova da una Sampdoria che i tifosi si aspettano vittoriosa per il 44% riservando alla squadra di Pioli appena il 35% delle preferenze. Insolitamente indietro nelle preferenze come primo marcatore Ibrahimovic, preceduto da Rebic, Quagliarella e Calhanoglu.

Sembra aver conquistato i tifosi anche il neopromosso Spezia, reduce da un inizio di campionato brillante e chiamato ad ospitare la Lazio. Il 42% si aspetta possa costringere i capitolini ad un pareggio mentre il 54% è convinto che i biancocelesti alla fine prevarranno. Ciro Immobile arriva addirittura al 54% delle preferenze come primo marcatore, la percentuale più alta per questo turno di campionato

