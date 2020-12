SNAI – Europa League: fiducia al Napoli

Contro la Real Sociedad agli azzurri basta il pareggio per centrare la qualificazione, ma la vittoria che assicura il primato nel girone è nettamente il risultato più probabile, a 1,97 – Il gol del belga a 2,50 - Lotta per il primo posto anche Milan, già qualificato e avanti a Praga («2» a 1,60) – Senza problemi la Roma, che a Sofia punta sui giovani ma resta favorita.

Milano, 9 dicembre 2020 – Ha cominciato con una sconfitta interna, ma ha reagito subito, conquistando la vetta del girone. A un turno dalla fine, però, il Napoli non ha ancora staccato il biglietto per i sedicesimi di Europa League. Per farlo, deve almeno pareggiare domani in casa con la Real Sociedad, attualmente seconda forza del gruppo. La «X» in questione è data dai quotisti SNAI a 3,65, ma il risultato nettamente più probabile è il successo azzurro che dà la certezza del primo posto del gruppo: il segno «1» è offerto infatti a 1,97, quota sensibilmente più bassa del «2», a 3,55. Sebbene entrambe le formazioni, in Europa, preferiscano l’Under, otto su dieci gare complessive, rispetto all’Over, una partita con almeno 3 gol, in quota a 1,75, si fa preferire a una sfida meno ricca di reti, data a 1,95. L’1-0 per il Napoli, stesso risultato dell’andata in Spagna, vale 7,75 mentre lo stesso risultato per gli iberici pagherebbe 11 volte la posta. Dries Mertens, in gol a 2,50, è tra i protagonisti più attesi mentre Politano (match-winner allo stadio Municipal de Anoeta) ancora a segno è dato a 3,25. Stessa quota per Jon Bautista, unico giocatore della Real Sociedad in rete due volte finora in Europa League.

Milan, Diaz-gol a 6,50 – Ancora senza Ibra, ma con l'autostima al massimo, il Milan di Pioli, già qualificato, vola a Praga contro lo Sparta per chiudere il girone europeo al primo posto. Attualmente i rossoneri sono secondi dietro al Lille, che sarà ospite del Celtic già eliminato, ma sperano in un sorpasso all’ultima curva: la vittoria esterna secondo i betting analyst SNAI è assai probabile a 1,60 rispetto al successo dei cechi a 5,25. Il Milan in Europa ha 4 Over su 5, lo Sparta fa addirittura l'en plein. L'esito di conseguenza scende a quota modesta, 1,55, mentre l'Under è piuttosto robusto, a 2,25. I rossoneri puntano a ripetere il 3-0 dell’andata, che si gioca a 14, mentre il 4-1 per i padroni di casa, punteggio delle due vittorie della formazione ceca nel girone, pagherebbe 100 volte la posta. È Brahim Diaz, finora, il capocannoniere del Milan in Europa con tre reti: lo spagnolo ancora a segno è dato 6,50. Sul fronte opposto, la difesa rossonera dovrà prestare attenzione a Lukáš Juliš, già 5 volte nel tabellino dei marcatori in Europa League: l’ennesimo gol del numero 39 dello Sparta Praga si gioca a 6,50.

Roma da Over – Già certa del primato del girone, la Roma di Fonseca sfrutterà la trasferta europea con il CSKA Sofia per dare spazio ai giovani o ai giocatori finora meno utilizzati dal tecnico portoghese. Il successo giallorosso contro i bulgari, unici ad aver bloccato i capitolini nel girone, è in quota a 1,75 contro il 4,00 dei padroni di casa. Allo Stadio dell'Esercito bulgaro sarà molto più probabile un Over, 1,55, che un Under, dato a 2,30. l'1-2 giallorosso si gioca a 8,75, il 2-1 dei padroni di casa a 14.

