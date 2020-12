Oss. Eurobet: il Milan non si ferma più

Il 91% dei tifosi si aspetta la vittoria dei rosso-neri

Roma - Conclusi i gironi di Champions ed Europa League, le Italiane con eccezione dell’Inter si sono tutte qualificate al prossimo turno delle rispettive competizioni europee e potranno quindi concentrarsi sul campionato di Serie A sino a febbraio 2021 quando si riprenderà con gli scontri diretti.

Settimana negativa per la squadra di Conte che ha visto infrangere il sogno Champions League, finita ultima nel girone, tutte le energie verranno ora concentrate sul campionato. Secondo i dati rilevati dall’osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) i neroazzurri, con il 78% delle preferenze risultano favoriti contro il Cagliari che si ferma al 8% mentre il 14% crede in un pareggio. Lukaku, con 18 reti in 23 gare in trasferta, è il favorito tra i marcatori, in seconda posizione troviamo Joao Pedro e a chiudere il podio Hakimi.

La Juve dopo aver dominato il Barcellona in Champions League sembra aver ritrovato la fiducia dei propri tifosi e nella sfida in casa del Genoa sembra destinata ai 3 punti. Gli appassionati con il 95% delle giocate si aspettano la vittoria della squadra di Pirlo mentre solo l’1% crede nella vittoria della squadra ligure. Nel podio dei marcatori più attesi troviamo solo giocatori della Juve: Dybala, Ronaldo e Chiesa.

Il Milan continua a vincere e convincere e con ben 5 punti di vantaggio sembra destinato a concludere l’anno in vetta alla classifica. Non sembra poter fermare l’avanzata della squadra di Milano il Parma, secondo i dati dell’Osservatorio Eurobet, il 91% dei tifosi attende la vittoria in casa dei rossoneri, il 3% il pareggio e il 6% la vittoria a sorpresa del Parma. Rebic, Kessie e Gervinho sono i marcatori più attesi e i tre risultati più giocati pendono tutti dalla parte della capolista: 1-0, 3-1, 3-0.

Il Napoli, reduce da due vittorie per 4-0 consecutive, ospita in casa la Sampdoria che ha bisogno di una vittoria per uscire da una lunga serie negativa: solo 2 punti nelle ultime cinque partite. Il 90% dei tifosi si aspetta che sia la squadra allenata da Gattuso a portare a casa i tre punti, l’8% il pareggio e il 2% la vittoria fuoricasa dei blucerchiati. Mertens e il 3-1 sono rispettivamente il marcatore più giocato e il risultato esatto più atteso.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

www.eurobet.it

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero – 06-68432590 - matteo.bertero@mslgroup.com