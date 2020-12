Serie A: tra Milan e Inter una sfida a distanza per continuare la corsa scudetto

Con Parma e Cagliari si gioca una tappa importante della bagarre milanocentrica verso lo scudetto: Milan (1,29) nettamente favorito nel match casalingo contro i crociati (9,50); l'Inter vola in terra sarda con i favori dei bookies (1,36) contro il Cagliari (8,00)

Roma, 11 dicembre 2020 – Cinque punti di distanza dalla vetta, attualmente rossonera, Juventus e Napoli alle calcagna – con i partenopei prossimi avversari – e una settimana non proprio esaltante per il morale, dopo l’uscita dall’Europa. Arriva così l’Inter di Conte a Cagliari nell’undicesima di Serie A, tra i pronostici favorevoli degli analisti di Planetwin365, che vedono i nerazzurri strafavoriti tra le mura della Sardegna Arena. La quota per la vittoria dell’Inter è di 1,36, contro la quota di 8,00 per il successo dei padroni di casa, che convince poco più del 10% dei tifosi. I nerazzurri hanno vinto sei delle ultime nove partite in Serie A contro i sardi e sono la squadra contro cui il Cagliari ha subito più gol in massima serie, ben 134. Gli uomini di Di Francesco, invece, hanno ottenuto due pareggi nelle ultime due gare. I quotisti di Planetwin365 anticipano un risultato esatto di 2-0 (9,03), che significherebbe, il gol numero 5.000 della storia del club nerazzurro nella Serie A a girone unico; possibilità che potranno sfruttare Martinez (1,95), in rete in tutte le precedenti quattro sfide contro i sardi e Lukaku (1,55) che vanta la miglior media gol in trasferta, 18 gol in 23 gare fuori casa. Per il Cagliari i probabili marcatori sono Pavoletti (3,50), che ha segnato 3 volte su 4 gare casalinghe in Serie A contro l’Inter, e Simeone (3,50) al rientro dopo lo stop forzato causa Coronavirus.

Nel posticipo serale c’è invece il Milan (1,29), in casa contro il Parma (9,50). Gli uomini di Pioli sono reduci da una vittoria in trasferta contro la Sampdoria e non perdono in campionato da ben 22 partite. Forti di una striscia positiva che dura da quasi nove mesi e 26 punti guadagnati nelle prime 10 uscite, i rossoneri sono dati vincitori dal 73% dei tifosi. Il Parma, invece, sedicesimo in classifica, ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato e riceve appena il 10% dei consensi dei supporter. Gli analisti di Planetwin365 suggeriscono una partita ricca di gol (Over 2,5 a 1,47) anticipando un risultato esatto di 2-1 (9,05) a favore dei padroni di casa. Il Milan è sempre andato a segno in tutte le ultime 14 partite contro i ducali, sbloccando il risultato nei primi 45 minuti di gioco (1,58). In pole sulla lavagna dei marcatori di Planetwin365 c’è Rebic, nonostante sia ancora a secco quest’anno (2,15). Il Parma risponde con il tandem offensivo composto da Gervinho (3,50) e Cornelius (3,75).

Un testa a testa a distanza che, però, sulla lunga percorrenza premia ancora l’Inter: sono loro, infatti, i favoriti al titolo di Campione d’Italia (3,00) in questo momento secondo i quotisti di Planetwin365, davanti alla Juve (3,25) e, a dispetto della attuale classifica, proprio ai cugini milanisti (3,90).

