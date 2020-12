'Dai un calcio al 2020’, su Facebook e Instagram la Social Challenge di fine anno lanciata da SKS365. Alla Fondazione PUPI di Javier Zanetti il ricavato della sfida solidale

In un video il campione e bandiera nerazzurra dà il via alla campagna che, per ogni ‘pallone calciato’ su Planetblog, destinerà 1€ alla Fondazione P.U.P.I. a sostegno dei minori in difficoltà

Roma, 15 dicembre 2020 – Un calcio a un anno da lasciarsi alle spalle, un gesto simbolico che si traduce in un atto concreto: aiutare bambini e adolescenti che vivono nel disagio e nella povertà. Si chiama “Dai un calcio al 2020” la campagna social ideata e promossa da Planetblog, il portale di news sportive di SKS365, che invita gli utenti a filmarsi mentre, appunto, calciano un pallone, postando il video sui canali Facebook e Instagram del blog. Per ogni video pubblicato, SKS365 donerà 1€ alla Fondazione P.U.P.I., no-profit argentina fondata dallo storico capitano dell’Inter, Javier Zanetti, e dalla moglie Paula.

La Fondazione prende il nome dall'epiteto affibbiato fin da bambino all'ex nerazzurro, icona del calcio mondiale, e si occupa di soddisfare i bisogni fondamentali dei bambini, di garantire loro cibo, educazione e aiuti per le loro famiglie.

È proprio El Pupi a lanciare la campagna sui social, postando un video in cui dà un calcio a un pallone e invitando a fare altrettanto i propri fan, nonché colleghi calciatori e sportivi di tutta Italia e, soprattutto, coloro che hanno voglia di dare un calcio liberatorio al 2020 che sta per terminare.

Nessuna superba capacità atletica o gesto tecnico da campioni. Basteranno pochi minuti, un pallone, e la voglia di sbarazzarsi (anche se solo metaforicamente) di un anno che in molti hanno desiderato ‘calciare via’ il più lontano possibile. ‘Dai un calcio al 2020’ è un modo per guardare con ottimismo al futuro, attraverso una sfida semplice e divertente sui social network, che regalerà un sorriso vero a chi è meno fortunato.

Per partecipare all’iniziativa e postare il proprio video sui canali Facebook e Instagram di Planetblog c’è tempo fino al 6 gennaio.

Per le donazioni spontanee alla Fondazione P.U.P.I.: IT16K0623010920000046351583

La Fondazione P.U.P.I. è stata creata nel 2001, in un’area disagiata dell’Argentina, per volontà di Javier Zanetti e sua moglie Paula, i quali hanno creato uno spazio dove i bambini più svantaggiati, possano ricevere, fin dalla prima infanzia, l’attenzione, le cure e l'istruzione necessarie.

