bwin data center: Juve supera Atalanta per 85% dei tifosi

Roma 16 dicembre 2020

Archiviate le coppe europee sino a febbraio la Serie A occupa anche il turno infrasettimanale ed il turno odierno potrebbe dare le prime risposte su chi veramente può sognare in chiave scudetto.

La Juventus è chiamata a confermare le due vittorie consecutive contro un’Atalanta che potrebbe essere distratta dall’aspro confronto tra il tecnico Gasperini e la stella Gomez, probabilmente destinato alla panchina. Per l’85% dei tifosi i bianconeri sono destinati a vincere mentre appena l’8% si aspetta una vittoria fuori casa degli orobici. Non dovrebbero mancare le emozioni con l’89% che prevede almeno 3 gol.

Turno facile quello che dovrebbe attendere il Milan anche se la buona prestazione offerta dal Genoa contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato dovrebbe raccomandare prudenza ai rossoneri dati vincenti per il 93% e con tutti i risultati più giocati a loro favore, rispettivamente 0-2, 1-2, 0-3.

Il Sassuolo sembra ogni giornata che passa una realtà e non una chimera e non dovrebbe sorprendere che ben il 70% lo vede corsaro in casa di una Fiorentina su cui l’arrivo di Prandelli non sembra aver portato i benefici sperati. Al 16% le previsioni a favore dei padroni di casa e al 14% il pareggio.

La partita più in bilico sembra essere quella di San Siro, con l’Inter favorita sul Napoli grazie al 58% delle scelte che la vedono vincente ma anche il pareggio con il 26% sembra un risultato possibile. Le previsioni sui risultati più esatti dovrebbero invece far sorridere Conte che dopo l’eliminazione dalle Coppe deve dare seguito alla vittoria con il Cagliari, 3-1 e 3-0 le scelte più frequenti.

