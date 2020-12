SNAI – Serie A: Milan-Lazio, brividi in quota

Rossoneri in vantaggio nel match con i biancocelesti, ma il pronostico non è netto – I nerazzurri, reduci da sei vittorie consecutive, sono nettamente favoriti a Verona – A bassa quota anche la Juve, Roma e Napoli.

Milano, 21 dicembre 2020 – Torna subito in campo la Serie A per la 14ª giornata, prima della breve pausa per la sosta natalizia. E lo fa con il big match fra Milan e Lazio. Per i trader SNAI la squadra di Pioli, protagonista di un grande avvio di stagione ma orfana di Ibrahimovic almeno fino a gennaio, è favorita contro quella di Inzaghi, che vuole continuare a risalire la classifica dopo la vittoria con il Napoli. Il successo rossonero nella sfida di mercoledì sera è offerto a 2,15, un punto secco meno della vittoria biancoceleste data a 3,15. La Lazio è la formazione contro cui il Milan ha pareggiato più gare (59) nella massima serie, ma i bookmaker tengono piuttosto alta la quota del segno «X», a 3,65. L'ultimo ko casalingo in campionato per il Milan contro la Lazio risale a novembre 2019 quando i biancocelesti si imposero per 2-1 (grazie ai gol di Immobile e Correa). SNAI offre lo stesso risultato (a favore degli ospiti) a 11,00. I rossoneri però si sono presi una bella rivincita a luglio travolgendo la Lazio 0-3 all'Olimpico. In questo caso un 3-0 per la formazione di casa paga 22 volte la posta.

Juric a 5,50 – L'Inter, a caccia del settimo successo consecutivo, chiude il suo 2020 sul sempre ostico campo del Verona. La vittoria di Conte è offerta a 1,60, la sconfitta vale 5,50. La squadra di Juric quest'anno non ha mai perso con le grandi e ha già fermato sul pareggio sia Juve che Milan. Un'altra «X» si gioca a 4,00. Attenzione a Romelu Lukaku: il 12° centro del bomber dell'Inter è fissato in lavagna a 1,60.

Riscatto per Roma e Napoli – La sfida tra Juventus e Fiorentina chiude gli anticipi di martedì. La squadra di Pirlo gode di ampi favori del pronostico, tanto che i betting analyst di SNAI offrono il successo casalingo ad appena 1,32, contro i 9,00 della sconfitta e i 5,25 del pareggio. Fari puntati su Cristiano Ronaldo, capocannoniere della Serie A con 12 reti. Il gol del portoghese è quotato a 1,50. C'è voglia di riscatto in casa Roma, dove, dopo il ko contro l'Atalanta, si attende il Cagliari dell'ex tecnico e giocatore giallorosso Di Francesco. Le quote si orientano nettamente sulla vittoria di Fonseca, in lavagna a 1,30, con il pari a 5,50 e il successo dei sardi a 9,00. A caccia dei tre punti anche il Napoli che ospita il Torino, attualmente in zona retrocessione. Partenopei favoritissimi su SNAI, a 1,35. Alto il pareggio, a 5,25, mentre lo sgambetto ospite vale 8,25 volte la posta.

