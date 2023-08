bwin data center: Coppa del Mondo femminile FIFA, Spagna, Olanda, Inghilterra e Francia le favorite agli ottavi. Moto GP, a Silverstone Bagnaia raccoglie il 34% delle preferenze

Roma, 4 agosto 2023 – La nona edizione della Coppa del Mondo femminile FIFA entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Sabato la Svizzera sfiderà la Spagna. Le rossocrociate si sono qualificate come prime del girone A, imbattute e senza subire gol. Le iberiche dopo due vittorie sono state sconfitte dal Giappone. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) saranno le spagnole a trionfare con l’85% delle preferenze. Per questo match l’Under 2,5 è puntato al 58%.

La giornata di sabato prosegue con la sfida tra Giappone e Norvegia. Le nipponiche si sono imposte nel girone C con tre vittorie e zero gol subiti. La Norvegia ha conquistato la qualificazione agli ottavi grazie al successo contro le Filippine. Il 54% degli appassionati è convinto che sarà il Giappone ad avere la meglio, mentre il 37% ritiene che a portare a casa la vittoria saranno le norvegesi. Anche per questo scontro gli appassionati si aspettano poche reti, infatti, l’Under 2,5 è dato al 77%.

Domenica si scontreranno Olanda e Sudafrica. Le olandesi hanno vinto il proprio il girone davanti alle campionesse in carica, il Sudafrica si è qualificato sconfiggendo le italiane nell’ultima partita. L’88% dei tifosi pronostica come risultato la vittoria delle Oranjes. In questo match l’Over 2,5 è auspicato al 76%.

Il match molto atteso tra USA e Svezia andrà in scena nella giornata di domenica. Le campionesse in carica hanno vinto una sola partita, mentre le svedesi si sono qualificate come prime del girone con tre vittorie e un solo gol subito.Secondo il bwin data center il 54% degli appassionati è convinto che saranno le statunitensi ad aggiudicarsi l’incontro, mentre il 25% ritiene sarà la Nazionale di Gerhardsson ad avere la meglio. Il 21%pronostica il pareggio tra le due compagini. Per questa sfida I’Under 2,5 è dato all’87%.

Lunedì l’Inghilterra incontrerà la Nigeria. Le campionesse d'Europa in carica si sono qualificate con tre vittorie, infatti, l’85% dei tifosi auspica la loro vittoria. L’Over 2,5 è giocato al 70% per questa partita.

La giornata di lunedì si conclude con Australia-Danimarca.Il 74% degli appassionati prospetta la vittoria delle padrone di casa, che si sono qualificate come prime del girone B. Solo il 17% ritiene che saranno le danesi ad avere la meglio. I tifosi ritengono che il match si concluderà con pochi gol, infatti, l’Under 2,5 è puntato al 77%.

Martedì si giocherà Colombia-Giamaica sul prato del Melbourne Rectangular Stadium. Le colombiane, prime del girone H nonostante la sconfitta con il Marocco, hanno collezionato due vittorie. Il 66% dei tifosi pronostica la loro vittoria come risultato finale di questo match. La Giamaica, seconda del girone F, è data vincente dal 15%. Il pareggio raccoglie il 19% delle preferenze.Per questa partita l’Over 2,5 è dato al 76%.

Nella giornata di martedì andrà in scena l’ultimo ottavo di finale:Francia-Marocco. Le francesi, prime del girone F, hanno vinto due partite e pareggiata una. Le Leonesse dell’Atlante hanno vinto due partite subendo però una sconfitta.L’89% dei tifosi è convinto che saranno Les Bleues guidate da Renard ad aggiudicarsi l’incontro.Il match si prospetta avvincente, con l’Over 2,5 puntato al 87%.

È appena iniziato il Campionato del mondo di ciclismo UCI, che si terrà a Glasgow fino al 13 agosto. Il primo evento d'élite è la corsa su strada maschile, i più attesi per questa gara sono Remco Evenepoel, campione del mondo in carica, e Mathieu Van der Poel,entrambi con il 20% delle preferenze.

Questo fine settimana si preannuncia interessante per gli appassionati di motori: in Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, la Moto GP è pronta a ripartire dopo la sosta estiva. Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative: la Ducati di Bagnaia raccoglie il 34% delle preferenze. A seguirlo è il compagno di scuderia Martin che colleziona il 28% dei pronostici a favore.

Manca poco all’inizio del campionato di serie A, ma proseguono le voci di calciomercato. Secondo il 30% dei tifosi Vlahovic sarà a disposizione di Allegri anche nella prossima stagione, però,il giocatore bianconero suscita l’interesse di altre squadre europee, in particolare Chelsea (21%), Bayern Monaco (13%) e Real Madrid (6%).Gianluca Scamacca, in partenza dal West Ham, potrebbe approdare all’Inter (63%) o alla Roma (36%).

