bwin data center: Seria A, esiti aperti per Napoli-Milan e Lazio-Fiorentina. Rugby World Cup 2023, in finale gli All Blacks raccolgono il 91% delle preferenze. Moto GP, in Thailandia i pronostici favoriscono la Ducati di Bagnaia.

Roma, 27 ottobre 2023 – Dopo le sfide europee infrasettimanali che hanno visto impegnate diverse squadre, questo fine settimana torna il campionato di Serie A, che giunge alla decima giornata. Sabato alle 20:45 sul prato dell’Allianz Stadium di Torino si incontreranno Juventus e Verona. Gli uomini di Allegri, a solo due lunghezze dall’Inter capolista, non subiscono reti da quattro match. Gli scaligeri, dopo un brillante avvio di campionato, si trovano in un momento di difficoltà. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 98% dei tifosi pronostica la vittoria della Vecchia Signora. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati: il 2-0 al 28%, il 3-1 al 17%, il 3-0 al 12%. Il bianconero Vlahovic potrebbe aprire le marcature secondo il 25% degli appassionati, seguito dai compagni di squadra Milik (15%) e Chiesa (14%). Per questa sfida le aspettative sono alte, infatti l’Over 2,5 è giocato al 96%.

Domenica alle 18:00 l’Inter ospiterà la Roma. Nonostante non abbiano trovato il successo nelle ultime due gare casalinghe contro Sassuolo e Bologna, l’83% degli appassionati è convinto che saranno i nerazzurri ad avere la meglio. Gli uomini di Mourinho vengono da una scia di tre risultati positivi, ma solo secondo l’8% il match potrebbe concludersi con la vittoria dei giallorossi. Tra i risultati esatti emerge il 3-1 puntato al 24%, il 2-0 (21%), il 2-1 (10%) e l’1-1 (9%). L’interista Lautaro Martinez, al 39% delle scelte, potrebbe sbloccare il risultato. Per la Roma, invece, potrebbe essere Lukaku a mettere a segno la prima rete (21%). Per questo incontro l’Over 2,5 è puntato al 91%.

La giornata di domenica si chiude con il match delle 20:45 tra Napoli e Milan. I partenopei hanno perso due delle ultime tre partite casalinghe di campionato, mentre i rossoneri, secondi in classifica, hanno subito una battuta d’arresto contro la Juventus nel turno precedente e contro il PSG in Champions League. Secondo gli appassionati si tratta di un match dagli esiti aperti: il 47% pronostica la vittoria degli uomini di Rudi Garcia, mentre secondo il 30% il match terminerà con un pareggio tra le compagini. Infine, il 23% auspica il trionfo degli uomini di Pioli. Queste sensazioni sono confermate dai risultati esatti maggiormente quotati: 1-0 (20%), 2-0 (16%), 1-2 (15%) e 2-1 (13%). Il 18% degli appassionati è convinto che l’attaccante rossonero Leao segnerà il primo gol dell’incontro, seguito dai partenopei Raspadori (16%) e Kvaratskhelia (15%). Sul prato del Maradona i tifosi si aspettano uno scontro avvincente: l’Over 2,5 è giocato al 98%.

Nel posticipo di lunedì sera la Lazio ospiterà la Fiorentina. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Feyenoord, mentre la Viola viene dalla brillante vittoria in Conference League contro il Cukaricki. La vittoria degli uomini di Sarri viene pronosticata al 51%. Il match potrebbe terminare in parità secondo il 33% degli appassionati, mentre il 16% auspica la vittoria dei toscani. Tra i risultati esatti spiccano il 2-0 al 21%, l’1-1 al 16% e il 2-1 al 14%. Ciro Immobile potrebbe sbloccare le marcature biancocelesti (25%). L’attaccante Gonzalez, che raccoglie il 16% delle preferenze, potrebbe segnare la prima rete per la squadra di Italiano. Per questo scontro l’Over 2,5 è dato al 94%.

Sabato 28 ottobre si giocherà allo Stade de France di Parigi la finale della Rugby World Cup 2023, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. A contendersi il titolo iridato e il primato nell’albo d’oro della competizione saranno Nuova Zelanda e Sudafrica: entrambe le compagini, infatti, hanno già vinto tre edizioni. Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative: All Blacks favoriti con il 91% delle preferenze, mentre gli Springboks raccolgono il 4%.

Questo fine settimana il Motomondiale torna in pista per il diciassettesimo appuntamento stagionale, sul circuito di Buriram (Thailandia). A quattro settimane dal termine, Bagnaia ha la possibilità di allungare il vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Martin: il pilota italiano raccoglie infatti il 44% dei pronostici a favore, mentre lo spagnolo è dato vincente dal 31% degli appassionati.

Ufficio stampa MSL - Elena Oricelli – 02 773361 - elena.oricelli@mslgroup.com