bwin data center: Seria A, turno favorevole per le squadre ai vertici della classifica. Esiti aperti per Atalanta-Juventus. MotoGP, la Ducati di Bagnaia raccoglie il 23% delle preferenze.

Roma, 29 settembre 2023 – Dopo il turno infrasettimanale appena concluso, la Serie A giunge alla settima giornata. Sabato alle 15 sul prato del Via Del Mare si incontreranno Lecce e Napoli. I salentini, dopo un ottimo avvio di campionato, hanno subito la prima sconfitta stagionale contro la Juve. Gli uomini di Garcia, dopo un inizio di campionato complicato, sono alla ricerca della prima vittoria lontani dal Maradona. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 92% dei tifosi pronostica la vittoria dei partenopei. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati: l’1-2 al 22%, l’1-3 al 20%, lo 0-2 al 16%. Per questa sfida le aspettative sono alte, infatti, l’Over 2,5 è giocato al 97%.

La giornata di sabato continua con lo scontro delle 18:00: il Milan ospiterà la Lazio. I rossoneri, primi in classifica, vengono da due vittorie di fila. Gli uomini di Sarri nell’ultima giornata hanno trovato la seconda vittoria stagionale. L’87% degli appassionati è convinto che saranno i padroni di casa ad avere la meglio. Solo secondo il 10%, invece, il match potrebbe concludersi con la vittoria dei biancocelesti. Tra i risultati esatti emerge il 3-1 puntato al 25%, il 2-0 (20%) e il 3-0 (13%). Per questo incontro l’Over 2,5 è puntato al 91%.

La giornata di sabato si chiude con il match delle 20:45 tra Salernitana e Inter. I granata sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I nerazzurri, dopo cinque vittorie consecutive sono stati fermati in casa dal Sassuolo. La vittoria degli uomini di Inzaghi è pronosticata al 96%. Tra i risultati esatti spiccano l’1-3 al 23%, lo 0-3 al 19% e lo 0-2 al 17%. Per questo scontro l’Over 2,5 è dato al 98%.

Domenica alle 18 si giocherà il match tra Atalanta e Juventus. La Dea reduce da due vittorie di fila è a una sola lunghezza dai bianconeri. Gli uomini di Allegri nella trasferta precedente hanno subito la loro unica sconfitta in questo avvio di campionato. Secondo gli appassionati si tratta di un match dagli esiti aperti: il 51% pronostica la vittoria dei bianconeri, il 29% auspica il trionfo dei padroni di casa, mentre secondo il 20% il match terminerà con un pareggio tra le compagini. Queste sensazioni sono confermate dai risultati esatti maggiormente quotati: 1-2 (19%), 1-1 (17%), 2-1 (16%) e 0-2 (14%). Per il match al Gewiss Stadium l’Over 2,5 è giocato al 91%.

Dopo la tappa in India, torna subito in pista la MotoGP. Per il GP del Giappone, quindicesima tappa del Mondiale, il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative: Bagnaia (Ducati), alla ricerca di un pronto riscatto, raccoglie il 23% delle preferenze, seguono Bezzecchi (Ducati - Mooney VR46 Racing Team) e Marquez (Honda), che collezionano rispettivamente il 18% e il 17% dei pronostici.

