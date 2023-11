bwin data center: Serie A, esiti aperti per il derby della Capitale.Moto GP, in Malesia la Ducati di Bagnaia in pole position con il 33% delle preferenze.

Roma,10 novembre 2023 –Dopo le sfide europee infrasettimanali questo weekend si gioca il dodicesimo turno di Serie A. Sabato alle 18:00 la Juventus ospiterà il Cagliari.Gli uomini di Allegri provano a sorpassare l’Inter capolista. I sardi, dopo un avvio di campionato non brillante, nell’ultimo turno hanno conquistato il secondo successo consecutivo. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 98% dei tifosi pronostica la vittoria della Vecchia Signora. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati: il 2-0al36%, il 3-1 al 15% eil 3-0 al 12%. Il bianconero Vlahovic potrebbe aprire le marcature secondo il 20% degli appassionati, seguito dai compagni di squadra Chiesa (14%) e Kean (12%). Per la sfida dell’Allianz Stadium l’Over 2,5 è giocato al 90%.

La domenica calcistica si apre alle 12:30 con la sfida tra Napoli ed Empoli.I partenopei hanno collezionato ventuno punti finora e vengono dall’amaro pareggio del turno in Champions League; i toscani hanno subito sette sconfitte nelle prime undici partite di campionato. Il 99% degli appassionati pronostica la vittoria degli uomini di Rudi Garcia.Tra i risultati esatti emerge il 3-0 puntato al 22%, il 2-0 (20%), il 2-1 (16%) e il 3-1 (11%). Raspadori (Napoli), potrebbe segnare la prima rete del match secondo il 24% degli appassionati, seguito dai compagni Kvaratskhelia (17%) e Politano (12%). Per questo scontro l’Over 2,5 è giocato al 92%.

La giornata prosegue con il derby della Capitale: alle 18:00 si disputerà infatti Lazio-Roma.Gli uomini di Sarri hanno vinto le ultime due stracittadine, non subendo alcun gol. Match dall’esito aperto secondo i tifosi:il 49% degli appassionati è convinto che saranno i giallorossi ad avere la meglio, il 26%auspica invece la vittoria biancoceleste, mentre il 25% ritiene che il match si concluderà con un pareggio.Queste sensazioni sono confermate dai risultati esatti maggiormente quotati: 1-2 (22%), 1-0 (15%), 2-2 (14%) e 1-1 (12%).Per la Roma potrebbe essere Lukaku a mettere a segno la prima rete (38%), mentre per la Lazio svetta Immobile (17%). Per questo incontro l’Over 2,5è puntato all’84%.

Nel posticipo di domenica sera l’Inter ospiterà il Frosinone.I neroazzurri, primi in classifica, vengono dalla vittoria in casa dell’Atalanta.I ciociari, a più sette dalla zona retrocessione, nell’ultimo turno hanno avuto la meglio contro l’Empoli. La vittoria degli uomini di Inzaghi viene pronosticata al 51%. Il match potrebbe terminare in parità secondo il 33% degli appassionati, mentre il 16% auspica la vittoria degli uomini guidati da Di Francesco.Tra i risultati esatti spiccano il 2-0 al 29%, il 3-0 al 21% e il 3-1 al 14%.Lautaro Martinez potrebbe sbloccare le marcature neroazzurre (51%), seguito dal compagno di squadra Thuram, che raccoglie il 16% delle preferenze. Per questo scontro l’Over 2,5 è dato al 94%.

Il Motomondiale riparte questo fine settimana con il Gran Premio della Malesia, terzultimo appuntamento stagionale. Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative: sul circuito di Sepang il pilota Ducati Bagnaia, al momento al comando della classifica con 13 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Martin, parte favorito con il 33% dei pronostici; a seguirlo è proprio il pilota spagnolo con il 30% delle scelte.

