bwin data center: UEFA Champions League, Inter favorita al 66%.Serie A, lo spareggio salvezza potrebbe terminare ai rigori. Motori, le Ducati in pole position nei pronostici per il Mugello

Roma, 9 giugno 2023. Il fine settimana in arrivo sarà ricco di importanti appuntamenti sportivi. Questo pomeriggio appuntamento con l’Open di Francia con le semifinali maschili: il 69% degli appassionati ritiene che lo spagnolo Alcaraz vincerà la sfida contro Djokovic. Mentre per la seconda semifinale, il 77% dei tifosi pronostica la vittoria del tennista norvegese Casper Ruud nella sfida contro Alexander Zverev.

Sabato alle 21:00sul prato dell’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul andrà in scena la finale UEFA Champions League tra Manchester City e Inter. Gli uomini di Guardiola hanno la possibilità di vincere per la prima volta la Coppa dei Campioni, mentre i neroazzurri potrebbero vincere la quarta della loro storia. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) i tifosi pronosticano il successo degli uomini di Inzaghi al 66%, mentre la vittoria dei Citizens è data al 28%. I risultati esatti riflettono le aspettative degli appassionati: l’1-2 è puntato al 17% elo 0-1 al 16%. Lautaro Martinez, punta neroazzurra, potrebbe mettere a segno la prima rete (23%), seguito dal giocatore del City Haaland (17%).In questa sfida l’Over 2,5 è dato all’88%.

Domenica cala il sipario sul campionato di Serie A 2022-2023 con lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona, in ballo l’ultima retrocessione nella serie cadetta.L’ultima volta in cui due squadre si sono affrontate nei 90’ di gioco per non retrocedere in Serie B risale al 1997. Il 39% è convinto che saranno gli uomini di Semplici ad avere la meglio, mentre il 37% auspica la vittoria degli scaligeri. Il 24% ritiene che il match terminerà in parità, in questo caso si andrà ai rigori. I risultati esatti maggiormente giocati sono: il 3-1 dato al 19%,l’1-2 al 17% e il 2-1 al 14%. È l’attaccante dello Spezia Nzola che sbloccherà il risultato secondo il 28% dei tifosi, seguito dal centrocampista del Verona Lazovic (13%). Per questo incontro l’Over 2,5è puntato al 74%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori:la MotoGP torna questo fine settimana con il sesto appuntamento del Mondiale 2023 sul Circuito del Mugello.In questo Gran Premio d’Italia, le Ducati di Bezzecchi e Bastianini risultano le favorite con il 26% delle preferenze.

