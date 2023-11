CIRCUITO DI YAS MARINA: LA STORICA 15a EDIZIONE DEL GRAN PREMIO DI ABU DHABI È LA PIÙ SOSTENIBILE DI SEMPRE

ABU DHABI, EAU, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Lo storico 15° Gran Premio Etihad Airways di Abu Dhabi di Formula 1 è a tutt'oggi l'edizione più sostenibile di sempre.

Ethara, il promotore dell'evento, si è basato su successi precedenti per presentare una ricca serie di nuove iniziative green per il circuito di Yas Marina in occasione dell'appuntamento di quest'anno con #AbuDhabiGP, tra cui l'ammodernamento totale di tutte le luci della pista. Con il passaggio ai LED e alla nuovissima tecnologia RGBW per il tracciato, il nuovo impianto ha ridotto il numero di punti luce del 17%, il consumo elettrico del 40% e le emissioni di carbonio del 30%.

La Abu Dhabi Hill, che entusiasma i fan, sarà ancora alimentata da un pannello da 75kW e da una soluzione di accumulo in batteria, come già avveniva a seguito dell'introduzione dell'impianto, nel 2022. Il circuito di Yas Marina ha anche presentato il primo parcheggio della struttura alimentato a solare, con una capacità di 1 MW. Una volta entrato in funzione, nel primo trimestre del prossimo anno, fornirà mediamente fino al 40% del fabbisogno elettrico diurno annuale della location.

Altre misure green adottate comprendono le uniformi dello staff prodotte in fibre ricavate da plastica riciclata, un ambiente 'a plastica zero' nel Centro per i media, nel paddock e nella corsia dei box, oltre che nelle Team Villas.

L'impegno del circuito verso operazioni socialmente responsabili è totalmente in linea con il piano di sostenibilità ambientale della Formula 1®, che dovrebbe permettere di ridurre l'impronta di carbonio del campionato, ospitando eventi sostenibili entro il 2025 e centrando la neutralità di carbonio entro il 2030.

Saif Rashid Al Noaimi, CEO di Ethara, ha commentato: "Ci impegniamo di continuo per migliorare i nostri sforzi di gestione ambientale in tutta la comunità del circuito di Yas Marina e siamo orgogliosi che questo fine settimana rappresenti il nostro Gran Premio di Abu Dhabi più sostenibile della storia. Si tratta di un indicatore chiave del progresso compiuto e del nostro viaggio in continua evoluzione verso le operazioni a zero emissioni nette, grazie a soluzioni innovative a basse emissioni di carbonio".

