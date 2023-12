Entain: inaugurata la nuova palestra del Club Schermistico Partenopeo, con il supporto del CSR Award della Fondazione

I nuovi locali sportivi riqualificati consentono il coinvolgimento nella pratica della scherma anche degli atleti disabili e ipovedenti

Roma, 14 dicembre 2023–Il Club Schermistico Partenopeo, punto di riferimento nazionale per l’attività̀ di scherma paraolimpica e per non vedenti, ha inaugurato nel cuore del quartiere Vomero, i nuovi locali sportivi riqualificati nell’ambito del progetto Un punto oltre le barriere.

Questa importante iniziativa mira alla diffusione di una cultura dell’integrazione e del rispetto delle differenze, con l’obiettivo primario di abbattere le barriere architettoniche per rendere gli spazi pienamente fruibili alla platea dei soggetti diversamente abili. La messa a compimento dei lavori di ristrutturazione consentirà all’Associazione di finalizzare diverse attività, tra le quali un corso di scherma totalmente integrato tra atleti disabili e normodotati.

Nel 2022 il progetto è risultato vincitore della prima edizione del CSR Award della Fondazione Entain, volto a sostenere le realtà impegnate quotidianamente nello sviluppo di progetti di inclusione sociale. La scorsa settimana, in occasione della seconda edizione del premio, la Fondazione ha annunciato che il Club Schermistico Partenopeo rientra tra le associazioni che verranno supportate anche nel corso del 2024, garantendo così continuità al percorso congiunto già avviato.

Giuliano Guinci, Responsabile delle Relazioni istituzionali e della CSR del Gruppo Entain in Italia, ha commentato a margine dell’inaugurazione: “Questo anno al fianco delle associazioni premiate con il CSR Award 2022 è stato veramente straordinario, e vedere finalmente i progetti realizzati è motivo di immenso orgoglio per noi di Entain. Ci siamo resi conto che per dare massimo impatto ai progetti è importante garantirne la continuità anche attraverso la realizzazione di infrastrutture moderne e accessibili, che consentano davvero di coinvolgere tutti nelle attività. Siamo pertanto entusiasti di proseguire il percorso avviato conil Club Schermistico Partenopeo e il suo progetto “Un punto oltre le barriere” anche nel 2024: lo sport ancora una volta si conferma veicolo straordinario di inclusione”.

Entain

Il Gruppo Entain PLC è quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 29.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 130 licenze in oltre 40 paesi.

Fondazione Entain

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport e non.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

•a sostegno dello sport, come strumento di crescita e di inclusione

•nei territori, per la realizzazione di progetti di forte impatto sia ambientale che sociale all’interno delle comunità in cui opera

•per la promozione dell’innovazione, come nella natura di una realtà tecnologica, anche per lo sviluppo di soluzioni a tutela della salute mentale delle persone

Club Schermistico Partenopeo

L'associazione, affiliata alla Federazione Italiana Scherma ed iscritta al registro nazionale del CONI, fondata nel 1996, offre corsi di scherma gratuiti alle persone con disabilità e nel 2007 ha organizzato il primo Campionato italiano di scherma in carrozzina.