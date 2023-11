FIERACAVALLI: EQUtv trionfa a Verona con una copertura televisiva mai realizzata prima

L’emittente del Masaf ha trasmesso dirette per 72 ore complessive e realizzato 50 interviste tra studio e collegamenti live dai 12 padiglioni della Fiera

Milano, 14 novembre 2023 – EQUtv, l’emittente televisiva del Masaf visibile in chiaro sul canale 151 del digitale terrestre, sul 220 della piattaforma Sky e sul 51 di tivùsat, è stata presente alla 125ª edizione di Fieracavalli presso il Padiglione 2 di Veronafiere per tutta la durata della manifestazione, con una copertura televisiva mai realizzata prima per questo evento.

18 ore di diretta TV nelle 4 giornate di manifestazione, 50 interviste tra studio e collegamenti live dai 12 padiglioni della Fiera, uno studio personalizzato EQUtv nel padiglione 2 con 10 telecamere. Questi sono solo alcuni dei numeri straordinari realizzati dall’emittente televisiva nel corso dell’evento realizzato a Veronafiere, che ha ospitato 2.500 cavalli di 60 razze diverse. Quattro giorni tra eventi sportivi in cui gli operatori del settore e gli appassionati hanno potuto scoprire e apprezzare l’affascinante mondo equestre.

Grazie ad una squadra di 12 persone tra giornalisti, tecnici e produzione, è stato possibile garantire una copertura con finestre live ed interviste presso tutte e 8 le tavole rotonde organizzate dal MASAF sul comparto ippico.

Lo studio personalizzato di EQUtv nel padiglione 2, ha accolto non solo collegamenti e dirette tv, ma anche i numerosi ospiti presenti a Verona: dal ministro dello sport Andrea Abodi al ministro del turismo Daniela Santanchè, dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, al sottosegretario all’ippica Patrizio La Pietra e al sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, oltre al sindaco di Verona Damiano Tommasi e al presidente del Veneto Luca Zaia. Presenti anche il presidente FISE Marco Di Paola, Alessandro Borghese, Nicole Berlusconi e Clemente Russo, che hanno testimoniato la loro presenza lasciando un autografo sul backdrop dello studio.

Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 novembre il canale ha seguito anche le qualifiche e finali del ‘Salto in libertà’ per i cavalli di 3 anni.

Con 12 padiglioni e 6 aree esterne, la superficie coperta dalla fiera è stata di oltre 128mila metri quadrati; 140mila i visitatori provenienti da 60 nazioni, 35 le associazioni allevatoriali e ben 700 aziende espositrici da 25 Paesi nel mondo. Più di 200 eventi diversificati tra competizioni, spettacoli e convegni, 25 le delegazioni di buyer esteri invitati in fiera e selezionati insieme a ICE-Agenzia, tra cui Brasile, Canada, Cile, Cina, Ungheria, India, Indonesia, Messico, Oman, Paraguay, Perù, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Uruguay.

Numeri incredibili per un’edizione di successo.

