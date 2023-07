Il Team Eco Padel di Roma trionfa nel torneo di Padel MIXTO promosso dall’ASD Sportinsieme Roma e sostenuto da Fondazione Entain

Roma, 14 luglio 2023–Si è chiusa con grande successo in termini di partecipazione la terza edizione del Torneo Nazionale di Padel MIXTO, in cui si sono sfidate quest’anno dieci squadre di coppie miste di atleti con e senza disabilità che hanno dato vita a una competizione appassionante e coinvolgente per il numeroso pubblico presente.

L’evento, che si è tenuto al circolo “Ternana Padel” di Terni, è promosso da ASD Sportinsieme Roma con il sostegno della Fondazione Entain, ed è inserito all’interno del programma della fase finale della Coppa dei Club Msp.

Nella finale del torneo si sono sfidate due squadre del Lazio: a trionfare la coppia del Team Eco Padel di Roma, formata da Massimo Malizia e dall’atleta paralimpico Roberto Punzo. Medaglia di argento per il duo di Frascati composto da Andrea d'Agostini e Fabio Massimo Molinari. Il terzo posto, invece, è stato conquistato dai siciliani Salvatore Vasta e Giampiero Monti.

Il Padel MIXTO nasce dall’idea di ASD Sportinsieme Roma di favorire l’integrazione delle persone con e senza disabilità nella pratica sportiva del Padel, adattando le regole del gioco e consentendo una competizione all’insegna dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di circoli sportivi.

Roberto Punzo dell’EcoPadel ha evidenziato: “La proposta del Padel MIXTO alle finali nazionali della Coppa dei Club MSP, a Terni dopo Pescara lo scorso anno, attesta la crescita del movimento sportivo e testimonia l’impegno di circoli e di atleti ad alimentarlo. Rendere disponibili le sedie da gioco presso i circoli, favorendo così l’accoglienza dei praticanti con disabilità motoria, da parte di tecnici orientati alla condivisione di strutture e competizioni, costituisce il prossimo obiettivo concreto.”

Massimo Malizia, presidente dell'Eco Padel, che per primo ha fortemente spinto per l’evoluzione tecnica del Padel MIXTO, ha aggiunto:“Sono stati fatti passi avanti per fornire sedie facilmente adattabili ai possibili frequentatori con disabilità motoria dei circoli di padel. Abbiamo acquisito esperienza di allenamento e di gioco dedicati alla disabilità motoria, condividendo il campo per competizioni aperte, osservando le diverse capacità funzionali degli atleti, per sfide che pongono di fronte persone che sono sempre e sempre saranno diversamente abili e in relativa salute. Dobbiamo continuare a valorizzare il potenziale sociale ed economico che il Padel MIXTO offre. La Fondazione Entain e il Movimento Sportivo Popolare sono, in tal senso, all’avanguardia. Non si tratta però di sterile celebrazione del lavoro svolto fin qui, ma di comunicare a tutti i circoli che, con costi sicuramente sostenibili, possono essere avvicinati nuovi giocatori con disabilità motoria, per un arricchimento sociale e sportivo a portata di tutti, per la migliore condivisione di spazi, pratica ed eventi anche competitivi.”

“Siamo orgogliosi di aver supportato con la Fondazione Entain e il suo CSR Award la terza edizione dell'Evento Nazionale di Padel Mixto, al fianco di Sportinsieme Roma – ha dichiarato Giuliano Guinci, responsabile relazioni istituzionali di Eurobet– È una soddisfazione partecipare all’iniziativa e vedere crescere di anno in anno il movimento intorno a questo sport, che è un esempio vivo di come si possano raggiungere straordinari risultati di squadra mettendo insieme le capacità di ognuno, senza alcuna distinzione o barriera. Ancora una volta lo sport si conferma il territorio straordinario in cui si realizza l’inclusione in maniera concreta, portatore dei valori più sani che sono un esempio per tutta la società”.

ASD SPORTINSIEME

L'ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo di disputare uno dei primi tornei di PADEL "MIXTO" in Italia.

FONDAZIONE ENTAIN

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

● la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione;

● il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain;

● la salute, con particolare attenzione alla salute mentale.