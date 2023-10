La maratona di Huanghekou (Dongying City) del 2023: ci sono nuovi record

DONGYING, Cina, 25 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Il 22 ottobre 2023 la Maratona di Huanghekou (città di Dongying). è iniziata a Dongying, nella provincia dello Shandong. Robert Kipkorir Kwambai dal Kenya ha vinto il campionato maschile, concludendo in 2:08:27. Il campionato femminile è andato a Ruti Aga Sora dall'Etiopia, che ha terminato a 2:18:09. Entrambi i vincitori stabiliscono nuovi record nelle rispettive categorie.

La competizione ha visto una maratona, una mezza maratona e una corsa sana. Con 30.112 partecipanti provenienti da 14 paesi e regioni, questo grande evento si è svolto all'estuario del Fiume Giallo, secondo l'Ufficio Informazioni del Governo Popolare Municipale di Dongying.

La Maratona di Huanghekou (città di Dongying) è un evento leader di classe A in Cina. Nel 2023, Dongying City ha subito una straordinaria trasformazione per la maratona, con piste per la corsa migliorate, un'avenue panoramica per la maratona meticolosamente progettata e affascinanti zone umide urbane, parchi e sculture. Il percorso mostra l'armonioso mix di moderna civiltà urbana e paesaggi naturali mozzafiato, caratterizzato da un'atmosfera "intrecciata di blu e verde, fresca e luminosa". Con un percorso pianeggiante e panoramico, Dongying evidenzia le sue caratteristiche distintive come città ecologica, spaziosa e vivibile, dove "le zone umide sono all'interno della città e la città è all'interno delle zone umide". I corridori possono rilassarsi nel fascino unico della maratona di Dongying immersi nella pittoresca bellezza della città.

Dongying, una città giovane, varia e vivace, prospera come porta del fiume Giallo verso il mare. Vanta il luogo di nascita di Sun Wu, il saggio marziale, l'emergere del giacimento petrolifero di Shengli, l'origine dell'opera Lu e i terreni fertili delle sue splendide zone umide. Sin dalla sua edizione inaugurale nel 2008, la maratona di Huanghekou (città di Dongying) è cresciuta di pari passo con questa dinamica città. È tra gli eventi pionieristici di classe A in Cina ed è un progetto dimostrativo dell'industria sportiva nazionale. Come splendido biglietto da visita di Dongying e gioiosa celebrazione per i corridori di tutto il mondo, la maratona è diventata una parte integrante del notevole percorso della città.

Link immagini allegate:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442835 Didascalia: La maratona di Huanghekou (Dongying) 2023 inizia a Dongying, nella provincia dello Shandong.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2257310/Marathon.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-maratona-di-huanghekou-dongying-city-del-2023-ci-sono-nuovi-record-301967540.html