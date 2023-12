Le due leggendarie figure Paolo Maldini e David Villa dicono che la 'passione' è essenziale per il 'rapido sviluppo' del calcio saudita - con la FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023™ che ospiterà la fase successiva dell'avanzamento del Regno

JEDDAH, Arabia Saudita, 5 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Gli ex campioni Paolo Maldini e David Villa ritengono che la "passione" per il calcio della giovane popolazione dell'Arabia Saudita farà della FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023™, che si svolgerà questo mese, uno spettacolo globale imperdibile – e preparerà il Regno per eventi ancora più favolosi.

I due ex campioni erano a Jeddah questa settimana mentre nella città costiera sul Mar Rosso è iniziato il conteggio alla rovescia della più straordinaria competizione annuale di calcio maschile professionistico.

Entrambi hanno avuto carriere incredibili – vincendo la FIFA Club World Cup™ rispettivamente nel 2007 e nel 2011 – mentre Villa ha anche guidato la Spagna alla vittoria nella 2010 FIFA World Cup nel Sud Africa.

Ora visitatori regolari dell'Arabia Saudita, i due vincitori di tanti trofei hanno dedicato il tempo a loro disposizione presso la zona per i tifosi Jeddah Corniche della competizione non solo per mettere alla prova le loro capacità con l'obiettivo di conquistare di nuovo la FIFA Club World Cup™, ma anche di condividere le loro opinioni sull'importanza e influenza crescente del Regno nel calcio mondiale.

Ha detto Maldini: "Ospitare una competizione come la FIFA Club World Cup™ è una sfida rilevante. La FIFA è molto rigorosa per quanto riguarda i termini dell'organizzazione di una competizione, ma con la passione che c'è qui [nell'Arabia Saudita], penso che troverà quello che cerca.

"Sono stato nell'Arabia Saudita più volte. La prima volta è stata 30 anni fa e da allora si sono verificati molti cambiamenti. I sauditi adorano il calcio – questo è noto da anni e l'ho visto di persona. Abbiamo l'obiettivo di far sì che questa [competizione] sia una delle competizioni più importanti al mondo ed è possibile conseguirlo grazie agli appassionati tifosi locali".

Villa ha condiviso queste opinioni, dicendo: "L'anno scorso ho visitato l'Arabia Saudita quattro volte – la passione locale per il calcio è autentica. I sauditi sono appassionati di calcio, non solo a livello locale ma anche mondiale.

"Ospitare una competizione come la FIFA Club World Cup™ è molto importante per l'Arabia Saudita. La League saudita si sta sviluppando rapidamente e il calcio saudita fa ottimi progressi. Qui inoltre c'è un grande amore per il calcio.

"Il calcio dovrebbe sempre essere pensato per i tifosi, le persone appassionate e che desiderano guardare le partite. Ecco perché è cruciale e importante per l'Arabia Saudita ospitare una competizione come le FIFA Club World Cup™".

Il 12-22 dicembre gareggeranno a Jeddah i campioni di sei federazioni continentali: Manchester City (ENG), Fluminense (BRA), Al Ahly (EGY), Urawa Red Diamonds (JPN), Club Léon (MEX) e Auckland City (NZL).

Si unirà a loro nella sfida per conquistare il premio più favoloso del calcio giocato dai club maschili la squadra di Jeddah, Al-Ittihad, che si è qualificata in quanto campione nazionale del Paese sede della competizione, ossia l'Arabia Saudita.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2291803/Paolo_Maldini_Interview.mp4 Video: https://mma.prnewswire.com/media/2291790/David_Villa_Interview.mp4

