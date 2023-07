Mercoledì su EQUtv protagonisti i purosangue arabi per il "Premio Milano UAE President Cup "all’Ippodromo Snai San Siro

Il 28 giugno all’impianto del galoppo milanese le telecamere e i giornalisti dell’emittente del Masaf seguiranno la giornata di corse che prevede la prova per i purosangue arabi di Gruppo II per i cavalli di 4 anni ed oltre impegnati sulla distanza di 2000 metri circa. Diretta TV dalle ore 16:40 sul canale 151 del digitale terrestre, 220 di Sky e 51 di tivùsat e segnale con satellite dedicato verso gli Emirati Arabi Uniti

Milano, 27 Giugno 2023 – EQUtv, l’emittente televisiva del Masaf visibile in chiaro sul canale 151 del digitale terrestre, sul 220 della piattaforma Sky e sul 51 di tivùsat, seguirà in diretta dall’Ippodromo Snai San Siro di Milano la 26^ giornata stagionale di galoppo in programma mercoledì 28 giugno. Tra le sei corse della riunione, con partenza alle ore 17:10, spicca come 4^ l’importante Premio Milano UAE President Cup, prova di Gruppo II per i purosangue arabi di 4 anni ed oltre sulla distanza di 2000 metri circa su pista media.

A partire dalle ore 16:40 circa, mezz’ora prima dell’inizio del convegno, ben 13 telecamere e un drone, oltre ai giornalisti inviati per l’occasione, saranno impegnati nella copertura dell’intera giornata con il pre e il post-corse per assaporare a caldo tutte le emozioni che susciteranno i responsi della pista. La novità di questa edizione è che, oltre alla diretta sui canali di EQUtv, il segnale sarà inviato, attraverso un satellite dedicato, anche verso gli Emirati Arabi Uniti.

“EQUtv non poteva mancare ad un appuntamento così importante - dichiara il direttore editoriale Giovanni Bruno - perché rappresenta un faro della programmazione dedicata ai cavalli purosangue arabi in Italia. Saremo sul posto con i nostri inviati per cogliere ogni momento della giornata di corse con particolare attenzione all’esito del Premio Milano UAE President Cup. Approfondimenti, immagini suggestive e molto altro regaleranno agli appassionati sportivi, e non solo, una splendida giornata di galoppo”.

La prima edizione della corsa dei purosangue arabi risale al 1994 con l’obiettivo di diffondere in tutto il mondo la cultura e la tradizione di questa razza per volontà del compianto Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan (Presidente degli Emirati Arabi fino al 2004, anno della sua morte). L’UAE President Cup è giunta quest’anno alla sua 30ª edizione con una dotazione interamente dagli Emirati Arabi Uniti. Per l’Italia il montepremi è di 50.060 euro.

Ufficio Stampa Snaitech

ufficiostampa@snaitech.it

Cell. 348.4963434