MHR PADEL DAY CHALLENGE ROME 2023: SUCCESSO PER LO SLAM DEL PADEL A VILLA PAMPHILI CHE ORA APRE AL PICKLEBALL

Lo sfavillante evento ha confermato MHR come società leader nell’organizzazione di eventi dedicati al mondo dell’hospitality, del travel e anche sportivi

Roma, 17 aprile 2023 - Successo di partecipazione ma soprattutto tanto padel, inteso come sfide fra le tante coppie in campo e poi il divertimento tipico degli appuntamenti griffati da MHR.

E’ andata così in archivio la terza edizione di MHR PADEL DAY CHALLENGE ROME ospitato quest’anno sui campi del Villa Pamphili Padel Club. Organizzato da MHR, la kermesse della racchetta ha visto la classica partecipazione di manager del settore hospitality & travel con la novità da quest’anno, del tabellone femminile. Un vero e proprio slam del padel per operatori turistici che ha visto l’affermazione della coppia Otalli-Genovese fra gli uomini e della coppia Caselli-Cecchini fra le donne.

Prima delle finali, i maestri del Comitato Nazionale del pickleball all’interno della Federazione Italiana Tennis e Padel, Marco Marte e Marcello Molinari, già Campioni italiani 2019 della nuova disciplina, hanno raccontato i possibili sviluppi di questo nuovo sport che arriva dagli Stati Uniti e potrà affiancare con successo il padel all’interno delle strutture ricettive dotate di campi da gioco e degli stessi circoli di tennis e padel.

Durante la giornata si sono alternati momenti ludici, di networking e divertimento con interventi istituzionali che hanno visto la presenza del Presidente della Commissione Permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale Mariano Angelucci sceso anche in campo per cimentarsi con il pickeball.

Angelucci ha fatto il punto sui grandi eventi sportivi che vedono Roma al centro del mondo, a partire dalla imminente Ryder Cup che porterà nella Capitale il golf nella sua massima espressione. Auspicando anche che padel, e pickleball, possano essere nuovi pretesti per nuovi grandi eventi sportivi da ospitare in città.

Il successo di MHR PADEL DAY CHALLENGE ROME 2023 nasce da una perfetta organizzazione che vede alla guida Deborah Garlando con il socio Antonio Nasca. La società è specializzata nella creazione di eventi di grande richiamo dedicati al mondo dell’hospitality, del travel e anche sportivi. Anche MHR PADEL DAY CHALLENGE ROME 2023, è stato un appuntamento vivace, ricco di sport e musica ma anche di colori e di momenti unici come l’esibizione del gruppo di dorate cheerleader prima delle finals.

Il torneo di padel fra professionisti del turismo è stato davvero curato in ogni dettaglio sia per quanto riguarda la parte competitiva che per tutto ciò che ha fatto da contorno ossia lo spettacolo, la musica, le interviste, le dirette social con la spumeggiante Silvia Cangelosi in consolle che con la sua voce e il suo sprint rende ancora più vivi e colora gli eventi MHR.

Palmiro Noschese, manager internazionale dell’hospitality di lusso, sempre a fianco di MHR, ha portato a Villa Pamphili una speciale maglia dedicata all’evento con lo slogan ‘Palmiro Be My Guest’ sul davanti e ‘Get the Best’ sul retro.

Il cocktail Music Party by MHR che si è svolto ai bordi della piscina dell’Hotel Villa Pamphili ha concluso la serata condotta da Alessandra Casale con le premiazioni e il ringraziamento agli sponsor che hanno affiancato l’edizione 2023 di MHR Padel Day Challenge Rome mettendo premi e gadget a disposizione. E dopo aver premiato vincitori e finalisti, MHR ha voluto omaggiare il fortunato vincitore dell’estrazione fra gli ospiti di un soggiorno per due persone in un resort messo in palio dal gruppo alberghiero TH RESORT.

Il prossimo appuntamento con MHR PADEL DAY CHALLENGE sarà a Milano ed a breve saranno svelate le date!

Ufficio stampa

Antonio Del Piano

press@adelpiano.it

331.8829600