Milano ha accolto il passaggio di Obiettivo Tricolore, iniziativa supportata dal CSR Award della Fondazione Entain

Roma, 22 settembre 2023–. La staffetta Obiettivo Tricolore ha fatto tappa in questi giorni a Milano. L’iniziativa - ideata nella primavera del 2020 da Alex Zanardi e la sua associazione Obiettivo3 -è partita il 9 settembre da Cortina d’Ampezzo e attraverserà i confini nazionali raggiungendo Parigi,sede delle Paralimpiadi estive 2024, per un totale di 1.600 km. Ad animare questa avventura la partecipazione di 70 atleti paralimpici e tanta passione per sport e solidarietà.

L’obiettivo è quello di diffondere il messaggio dell’inclusione e avvicinare le persone al mondo paralimpico attraverso le storie di resilienza degli atleti protagonisti.

Il progetto è stato premiato a dicembre 2022 dalla Fondazione Entain durante la prima edizione del CSR Award, premio nato per sostenere le realtà impegnate quotidianamente nello sviluppo di progetti di inclusione sociale, in particolare attraverso la pratica sportiva.È stato riconosciuto il lavoro dell’Associazione nell'offrire l’opportunità ai numerosi atleti con disabilità di realizzare il loro sogno di praticare lo sport.

Giuliano Guinci, Responsabile delle Relazioni Istituzionali Eurobet e Rappresentante della Fondazione Entain in Italia ha commentato: "Siamo entusiasti di supportare con il nostro CSR Award realtà che lavorano costantemente per l’inclusione e l’accessibilità dello sport,come Obiettivo3.Continueremo con impegno a promuovere lo sport come strumento per creare opportunità e ci dedicheremo a far giungere al più vasto numero di persone il messaggio di Obiettivo Tricolore per un futuro più inclusivo per tutti."

Entain

Il Gruppo Entain PLC è quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 29.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 130 licenze in oltre 40 paesi.

Fondazione Entain

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

•la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione;

•il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain;

•la salute, con particolare attenzione alla salute mentale.

Obiettivo3

L’Associazione Obiettivo3, fondata da Alex Zanardi, è un centro di ascolto e avviamento allo sport per persone con disabilità. Offre loro esperienza, sostegno anche economico, ma soprattutto cerca assieme a loro una visione comune per stabilire degli obiettivi nella disciplina sportiva prescelta.