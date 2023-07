Operazione Nostalgia e Planetwin365.news presentano il Raduno 2023: il 24 giugno a Ferrara in campo 36 grandi campioni di calcio

Il portale di intrattenimento del gruppo SKS365 sarà Official Main Partner dell'amichevole che vedrà in campo Del Piero, Totti, Milito e altre leggende del passato recente della Serie A nell'appuntamento imperdibile per tutti i tifosi.

Ferrara, 14 giugno 2023 – Ancora dieci giorni di attesa prima del ritorno di uno degli eventi più amati degli appassionati di calcio. Si terrà il 24 giugno allo stadio Paolo Mazza di Ferrara il raduno di Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio, organizzato con il supporto dell'Official Main Partner Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment - SKS365 Group.

Il Raduno 2023 è stato presentato oggi nella conferenza stampa presso la Sala Rotonda del Comune di Ferrara, durante la quale sono stati svelati i dettagli dell'amichevole che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza: in campo 36 grandi campioni di calcio, rimasti nel cuore degli italiani, per un totale di 9.123 presenze in Serie A e oltre 1.000 reti complessive. Nella partita che farà emozionare e tornare indietro nel tempo i tifosi, Planetwin365.news sarà sponsor di maglia di una delle due squadre in campo: ad illuminare la serata, le leggende di Juventus e Roma Alessandro del Piero e Francesco Totti, il bomber dell’Inter campione d’Europa nel 2010, Diego Milito, i campioni del mondo Marco Amelia, Simone Barone e Cristian Zaccardo e giocatori del calibro di Totò Di Natale, Stefano Fiore e David Pizarro.

Il fischio d'inizio dell’incontro è fissato alle 20, ma la giornata di festa inizierà già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio: dalle 10.30 alle 18 nello stand di Planetwin365.news e degli altri partner del Raduno sono previste diverse attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi. Alle 18 si apriranno i cancelli dello stadio mentre alle 19.15 inizierà l'allenamento dei giocatori che farà da preludio alla partita. Una giornata di sport dal sapore nostalgico che concluderà al meglio la collaborazione tra Planetwin365.news e Operazione Nostalgia, iniziata alla fine dello scorso anno in concomitanza con i Mondiali in Qatar.

"È con grande emozione che ci apprestiamo a vivere nella veste di Official Main Sponsor il nostro primo raduno di Operazione Nostalgia con cui condividiamo la passione per lo sport e i valori di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale che trasmette - ha dichiarato Anniina Rantala, Senior Director, Commercial Online di SKS365 - I numeri del Raduno sono impressionanti, si tratta di una grande vetrina per aumentare la brand awareness di Planetwin365.news e generare entusiasmo. Non vediamo l’ora di scendere in campo il 24 giugno insieme ai numerosi campioni dal palmares incredibile per regalare delle emozioni indimenticabili e far tornare indietro nel tempo i tifosi. Vogliamo concludere in grande stile la fruttuosa sinergia con Operazione Nostalgia che, attraverso un percorso fatto di contenuti editoriali ingaggianti e iniziative social all’insegna del calcio nostalgico, ci ha supportato nella crescita durante tutto il corso della stagione”.

"Abbiamo iniziato questo percorso insieme a Planetwin365.news condividendo gli stessi valori e la stessa passione nel regalare esperienze uniche ed emozioni agli appassionati di calcio”, ha dichiarato Andrea Bini, founder di Operazione Nostalgia. Abbiamo vissuto un anno pieno di progetti esaltanti e vedere il logo di Planetwin365.news in una delle due divise del raduno è il perfetto coronamento di questa partnership."

I biglietti del Raduno 2023 di Operazione Nostalgia sono acquistabili a questo link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/operazione-nostalgia-raduno- 2023/204277?fbclid=IwAR27te02fyXqZLptIapsksX7jDXVHMQrUw4c31wIUOhVAyHexS_FratLnNI

Planetwin365.News è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).

Operazione Nostalgia è una realtà nata sui social media e che nel corso degli anni si è affermata, attraverso il racconto delle emozioni, dei ricordi e dei valori positivi del calcio, sia online, conta ora più di 1 milione di fan, ma anche in eventi fisici che in questi anni hanno saputo radunare più di 30.000 persone e oltre 100 ex giocatori.