OSS. EUROBET:Euro 2024, nono turno favorevole per Inghilterra, Italia, Danimarca e Olanda. ATP Finals 2023,Djokovic raccoglie il 44% delle preferenze. Moto GP, Bagnaia avanti nelle scelte in Qatar

Roma, 17 novembre 2023. Questa settimana la Serie A lascia il posto ai turni decisivi delle qualificazioni per Euro 2024.Stasera alle ore 20:45 a Wembley si giocherà la sfida tra Inghilterra e Malta. I padroni di casa, dopo la vittoria contro l’Italia, sono al comando del girone C, ancora imbattuti. Gli uomini di Marcolini, fanalino di coda del girone, sono alla ricerca dei primi punti in questa qualificazione.Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 99% degli appassionati si aspetta una vittoria dei Tre Leoni.I risultati esatti più puntati confermano le sensazioni dei tifosi:il 4-0 e il 3-0. Tra i marcatori più giocati, tutti appartenenti alla nazionale inglese, svettano Kane, Rashford e Saka.

Contemporaneamente sul prato dello Stadio Olimpico di Roma si disputerà Italia-Macedonia. Gli uomini di Spalletti sono costretti a vincere per rimanere sulla scia di Inghilterra e Ucraina. I macedoni, quarti nel girone, sono a soli tre punti dall’Italia e una vittoria li rilancerebbe in ottica qualificazione. Il 95% dei tifosi pronostica la vittoria della selezione italiana.Tra i risultati esatti più giocati emergono il 2-0, il 3-1 e il 3-0. L’azzurro Berardi potrebbe sbloccare la partita, insieme ai compagni di squadra Scamacca e Chiesa.

Altro match atteso per la serata di oggi è Danimarca e Slovenia, che si terrà nella cornice del Parker Stadium. Le due compagni sono a pari punti in cima alla classifica del gruppo H, all’andata la sfida è terminata con un pareggio 1 a 1. Il 61% dei tifosi è convinto che saranno i biancorossi ad aggiudicarsi l’incontro, gli avversari raccolgono il 15% delle preferenze, mentre il 24% dei tifosi pronostica il pareggio. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati il 2-1, l’1-0 e l’1-1 sembrano essere gli esiti più probabili. Danimarca favorita anche per i marcatori più giocati: Hojlund potrebbe siglare il primo gol della partita, insieme ai compagni di squadra Eriksen e Dolberg.

Sabato sera alle 20:45 l'Olanda ospita l'Irlanda: gli Oranje sono al momento secondi nel girone B con gli stessi punti della Grecia, mentre gli irlandesi hanno già la matematica certezza di non rientrare nelle prime due del gruppo, confidando nella possibilità di accedere agli spareggi. Per il match della Johan Cruijff Arena il 94% dei tifosi ritiene che saranno i padroni di casa ad aggiudicarsi la partita. Il possibile marcatore più pronosticato è l’attaccante olandese del Liverpool Gakpo. Tra i risultati esatti maggiormente quotati spiccano il 3-0, il 3-1 e il 2-0.

Oggi va in scena la settima giornata delle Nitto ATP Finals 2023: fino al 19 novembre al Pala Alpitour di Torino gli otto migliori singolaristi al mondo si contendono l'ultimo trofeo del 2023. Secondo l’Osservatorio Eurobet il tennista serbo Djokovic resta il favorito, con il 44% delle preferenze, seguito dall’altoatesino Jannik Sinner e dallo spagnolo Alcaraz, che raccolgono rispettivamente il 23% e il 21% delle scelte.

Fine settimana dedicato non solo al calcio e al tennis, ma anche ai motori: penultimo appuntamento stagionale per la MotoGP, con il Gran Premio del Qatar. Sul Lusail International Circuit il campione in carica Pecco Bagnaia vuole aumentare il vantaggio di 14 punti su Jorge Martin: gli appassionati vedono favorito il pilota della Ducati con il 58%, mentre pronosticano una possibile vittoria dello spagnolo al 25%.

