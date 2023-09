OSS. EUROBET:Qualificazioni Europei 2024, i pronostici sorridono al debuttante ct Spalletti.Coppa del Mondo di rugby, All Blacks grandi favoriti per la conquista del titolo

Roma, 6 settembre 2023. I campionati si fermano per lasciare spazio alla quinta e sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Domani sera si gioca alle ore 20:45 Francia-Irlanda: secondo i dati analizzati dall’ Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 96% degli appassionati si aspetta una vittoria dei Bleus, attuali vicecampioni del Mondo. I risultati esatti più giocati sono infatti il 3-0 e il 2-0. Kylian Mbappè, ancora al centro di molti rumors di mercato, potrebbe sbloccare la partita, insieme ai compagni di squadra Giroud e Griezmann.

Venerdì è in programma alle ore 18:00 la sfida tra Georgia e Spagna. Il 92% dei tifosi è convinto che sarà la Roja ad aggiudicarsi l’incontro. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati lo 0-2 e l’1-3 e l’1-2 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più pronosticati svettano gli iberici Morata, Dani Olmo e Gavi.

Sabato alle ore 18:00si sfideranno alla Tarczynski Arena di Breslavia, Ucraina e Inghilterra. L’82% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Southgate.Il match potrebbe terminare in parità secondo il 10% degli appassionati, mentre Mudryk e compagni raccolgono l’8% delle scelte.Tra i risultati esatti più giocati emergono l’1-2, il 2-2 e l’1-3. Il britannico Kane potrebbe sbloccare il risultato, seguito da Saka e Rashford.

Nella serata di sabato riflettori puntati sulla nuova Nazionale targata Spalletti: debutto per il nuovo c t contro la Macedonia del Nord alle ore 20.45. I tifosi sembrano manifestare un forte ottimismo: il 95% infatti ritiene che saranno gli Azzurri a trionfare.Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più pronosticati: l’1-3, lo 0-2 e lo 0-3. Il capitano della Lazio Immobile potrebbe siglare il primo gol della partita, insieme ai compagni di selezione Barella e Chiesa.

Al via questo fine settimana la Coppa del Mondo 2023 di rugby, che si svolgerà in Francia da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre. Gli All Blacks neozelandesi sembrano essere i grandi favoriti della competizione (31%), seguiti dai padroni di casa transalpini(29%). L’attenzione è alta anche sugli Springbok sudafricani che raccolgono il 19% delle preferenze.

