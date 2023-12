OSS. EUROBET: Serie A, finale aperto per Napoli-Inter. Lautaro candidato al vertice dei capocannonieri.

Roma, 1 Dicembre 2023- Questa sera alle 20:45 si aprirà la 14esima giornata di Serie A con il match tra Monza e Juventus. I padroni di casa nelle ultime quattro partite hanno collezionato ben tre pareggi. I bianconeri, secondi a sole due lunghezze dall’Inter capolista, vengono da una striscia positiva di otto risultati utili consecutivi. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 61% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Allegri. Il 23% dei tifosi, invece, è convinto che i padroni di casa avranno la meglio, mentre il 16% auspica il pareggio tra le due squadre. I risultati esatti più giocati sono lo 0-1, l’1-2 e l’1-0. Tra i marcatori più giocati svettano gli juventini Vlahovic e Chiesa, seguiti dal brianzolo Colpani.

Il posticipo di sabato alle 20:45 vedrà andare in scena sul prato di San Siro la sfida tra Milan e Frosinone. I rossoneri, terzi in classifica, nelle ultime cinque gare di campionato hanno collezionato solo una vittoria; i ciociari non hanno ancora vinto in trasferta in questa stagione. Il 92% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Pioli. Tra i risultati esatti più giocati emergono il 2-0, il 2-1 e il 3-1. I rossoneri Pulisic e Jovic seguiti dall’attaccante del Frosinone Soulè potrebbero sbloccare il risultato.

Domenica alle 18:00 al Mapei Stadium si affronteranno Sassuolo e Roma. I neroverdi non vincono tra le mura amiche da bene quattro turni di campionato. I capitolini in questa stagione hanno vinto finora una solo gara in trasferta. Sfida dagli esiti aperti secondo i tifosi: il 44% ritiene che saranno gli uomini di Mourinho a trionfare. Il 30% ritiene che il match terminerà con un pareggio, mentre il 26% auspica la vittoria degli emiliani. Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più pronosticati: l’1-2, il 2-2 e l’1-3. Lukaku potrebbe segnare la prima rete dell’incontro, insieme al compagno di squadra Dybala e all’avversario Berardi.

La giornata di domenica terminerà con lo scontro tra Napoli e Inter. Le due squadre arrivano al match dopo un impegnativo turno di Champions, con il pareggio in rimonta dei meneghini e la sconfitta subita dai partenopei contro il Real Madrid. Per i tifosi sarà un incontro dal finale aperto: il 37% infatti pronostica un pareggio. Il 34% ritiene invece che saranno gli uomini di Inzaghi ad aggiudicarsi la partita, mentre il 29% auspica la vittoria dei padroni di casa. Per i campani i possibili marcatori sono Osimhen e Kvaratskhelia, mentre per i nerazzurri Lautaro Martinez. Tra i risultati esatti maggiormente quotati spiccano l’1-1, l’1-2 e il 2-2.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi sulla vittoria del Campionato, con un testa a testa tra Inter (32%) e Juventus (31%). Il Milan al momento si ferma al 12% delle preferenze.

Per quanto riguarda la classifica capocannonieri di Serie A, l’indiziato numero uno resta l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez con il 69% delle scelte. Il giocatore argentino è seguito dal bianconero Dusan Vlahovic al 12%. Gli appassionati inseriscono nella loro griglia anche l'attaccante della Roma Lukaku, che raccoglie il 7% dei pronostici a favore.

