OSS. EUROBET:Serie A, rincorsa della Juve per strappare all’Inter il titolo di campione d’inverno

Roma, 29 dicembre 2023. Quattro gare previste oggi e sei che si disputeranno nel corso di sabato: l'ultimo turno di Serie A del 2023 si preannuncia ricco di emozioni, con molti esiti aperti. Tra i match che daranno il via alla diciottesima giornata va in scena alle ore 20:45 Genoa-Inter. I padroni di casa vengono dal successo in rimonta contro il Sassuolo, mentre i meneghini puntano al titolo d’inverno per chiudere al meglio l’anno solare. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 71% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Inzaghi, mentre i rossoblù sono dati vincenti al 18%; pareggio pronosticato all’11%.Tra i risultati esatti più giocati emergono lo 0-1, l’1-2 e lo 0-2.I neroazzurri Thuram, Arnautovic e Calhanoglu potrebbero sbloccare il risultato.

Sabato alle 15:00, sul prato del Bluenergy Stadium si giocherà Udinese-Bologna. Umori opposti per le due compagini: i friulani, in piena lotta per la salvezza, arrivano dal pareggio sul campo del Torino, subito in rimonta, mentre i felsinei, quarti in classifica, sono reduci da sei risultati utili consecutivi.Il 39% ritiene che il match terminerà con un pareggio, mentre il 37% auspica la vittoria degli uomini di Thiago Motta. Il 24% invece, ritiene che saranno i padroni di casa a trionfare. La percezione dei tifosi è confermata dai risultati esatti più quotati:l’1-1, l’1-2 e il 2-2.Tra i marcatori più giocati svettano Zirkzee e Orsolini del Bologna, seguiti dal bianconero Lucca.

Alle 18:00 si disputerà Milan-Sassuolo. I rossoneri, terzi in classifica, vogliono provare a tenere il passo di Inter e Juventus, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Genoa. L’81% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Pioli, mentre il 12% vede favoriti i neroverdi. Questa sensazione è rafforzata dai risultati esatti più giocati:il 3-1, il 2-1 e il 2-0.I possibili marcatori sono i milanisti Leao, Giroud e Pulisic.

Il turno si conclude all’Allianz Stadium ore 20:45 con il posticipo Juventus-Roma.I bianconeri vogliono accorciare le distanze dall’Inter, mentre gli uomini di Mourinho cercano altri punti pesanti per risalire in classifica.La vittoria dei padroni di casa è quotata al 57%, mentre il pareggio viene auspicato dal 32% degli appassionati. Tra i risultati esatti maggiormente giocati spiccano l’1-0, il 2-1 e l’1-1.Vlahovic potrebbe segnare la prima rete dell’incontro, insieme al compagno di squadra Rabiot e all’avversario Lukaku.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

Ufficio stampa MSL - Elena Oricelli –elena.oricelli@mslgroup.com