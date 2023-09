Planetwin365.news e "Operazione Nostalgia" ancora insieme per la stagione 2023-2024: Giorgio Chiellini Guest Star della prima iniziativa

Il portale di informazione sportiva rinnova la collaborazione con la storica community dopo il successo dell'ultimo raduno a Ferrara e delle iniziative di engagement lanciate la scorsa stagione. Sarà la leggenda italiana, il protagonista del primo appuntamento in programma a fine settembre a Los Angeles

Roma, 18 settembre 2023 – Ancora insieme per accompagnare i tifosi nel corso della stagione e far emergere i valori positivi legati al calcio. Si rinnova la partnership di Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di SKS365 Group, e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio. Una collaborazione iniziata, in occasione dei Mondiali di Qatar 2022, e culminata con il raduno di ON a Ferrara, dello scorso giugno, in una giornata di grande sport e amore per il calcio.

La rinnovata sinergia tra le due realtà porterà avanti il percorso condiviso, orientato all’ intrattenimento, all’ informazione e all’ engagement per avvicinare ancora di più i tifosi ai loro idoli calcistici attraverso il lancio di numerose iniziative di brand activation all’insegna della passione sportiva e di contenuti editoriali coinvolgenti.

Prima tappa di questo nuovo cammino sarà un evento speciale che vedrà protagonista il campione d’Europa e storico capitano della Juventus Giorgio Chiellini, oggi in forza al Los Angeles FC e la partecipazione di Sportitalia. In occasione della finale di Campeones Cup tra Los Angeles FC e Tigres UANL del 27 settembre, due followers delle community di Planetwin365.news e Operazione Nostalgia voleranno in California per incontrare la leggenda italiana e assistere dal vivo al match. I momenti più suggestivi dell’esperienza saranno disponibili in pillole "live” sulle pagine Instagram e Tik Tok di Planetwin365.news e faranno da preludio al video emozionale, realizzato in collaborazione con Operazione Nostalgia e che verrà condiviso sui canali social delle due community al termine dell’evento.

La collaborazione riserverà ulteriori sorprese nel prosieguo della stagione, con ospiti e contenuti speciali dedicati agli appassionati di calcio fino ad arrivare all’appuntamento clou del raduno di Operazione Nostalgia, che per quest’anno raddoppia: al primo evento che si svolgerà l’8 giugno 2024, farà seguito una nuova tappa nel settembre successivo per regalare ancora più emozioni ai tifosi.

Planetwin365.news è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).