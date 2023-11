Serie A: Atalanta-Inter, il blitz di Inzaghi a 2,15. Fiorentina-Juventus, è duello alla pari

Inzaghi favorito al Gewiss, per i bergamaschi tre punti a 3,43. Al Franchi pronostico in bilico, quote in discesa per Napoli e Milan

Roma, 3 novembre 2023 - Una partita che promette spettacolo anche se in campo ci saranno due delle migliori difese del campionato. La sfida di alta classifica tra Atalanta e Inter si apre in quota con il vantaggio dei nerazzurri, fin qui sempre vincenti e a porta inviolata nelle quattro trasferte di Serie A disputate. Il «2» di domani al Gewiss, che porterebbe momentaneamente Inzaghi a +5 sulla Juventus, si gioca a 2,15 su Planetwin365; i bergamaschi sono a secco di vittorie contro l'Inter dal 2018, ma puntano sul cammino quasi perfetto tenuto finora in casa (tre vittorie, un pareggio e zero gol subiti) e attaccano a 3,43, quasi alla pari con il pareggio (3,40). Nonostante la tenuta difensiva di entrambe le squadre, i betting analyst si aspettano una partita con almeno tre reti complessive e offrono l'Over 2,5 a 1,72, contro il 2,00 dell'Under. La sfida tra Lautaro e Scamacca affascina particolarmente gli analisti, anche se nelle scommesse sui marcatori è l'argentino a partire con una marcia in più: la sua rete vale 2,50, mentre per il centravanti della Dea si sale a 3,50. Comprimari di lusso saranno Lookman e Thuram, dati rispettivamente a 3,75 e 3,25. Ai duelli sul campo potrebbe affiancarsi anche qualche scintilla dalla panchina, con Gasperini e Inzaghi protagonisti: l'ammonizione di uno degli allenatori vale 2,50 la posta, per il cartellino rosso si sale a 7,50.

Sono invece molto lontane in classifica e in quota la Salernitana e il Napoli, protagoniste del derby campano nel primo anticipo di domani. Dopo il pareggio in rimonta contro il Milan, gli azzurri ripartono dall'Arechi, dove hanno vinto gli ultimi due scontri diretti. Un altro «2» è offerto a 1,43 su Planetwin365, mentre i granata - ancora a secco di vittorie in campionato, ma reduci dal successo in Coppa Italia contro la Sampdoria - si giocano a 6,90. Vale invece 4,85 il segno «X», centrato già sei mesi fa nell'ultimo incrocio tra le due squadre. In alta classifica, gli occhi saranno puntati anche sul Milan, in campo sabato a San Siro. I tre punti sembrano alla portata dei rossoneri, che partono a 1,44 sull'Udinese (7,10) e con la possibilità di un'altra «X» a 4,55.

Grande attesa anche per il posticipo di domenica sera, che vedrà di fronte la Fiorentina e la Juventus. Da un lato i viola, chiamati a scuotersi contro i grandi rivali dopo due ko di fila in campionato; dall'altra i bianconeri, rientrati in piena corsa scudetto e all'inseguimento dell'Inter. In quota il duello si apre con uno scarto minimo tra le due squadre: sono gli uomini di Allegri a partire in leggero vantaggio su Planetwin365, a 2,50, con i gigliati subito dietro a 2,92, mentre un altro pareggio dopo quello della scorsa stagione, sempre al Franchi, pagherebbe 3,25. Lunghissima la serie di Under arrivata negli ultimi precedenti: i sette incroci più recenti - tra campionato e Coppa Italia - sono tutti finiti con meno di tre reti complessive e un'altra partita dal punteggio "basso" si gioca a 1,77 contro l'1,94 dell'Over. Una previsione che tiene conto anche della difesa della Juventus, imbattuta da cinque partite. Un'altra partita a porta inviolata pagherebbe 3,22, almeno un gol della Fiorentina è invece a 1,24. Tra i possibili marcatori spiccano i due grandi ex Vlahovic (3,00) e Chiesa (4,00), a cui rispondono Gonzalez (3,50) Beltran (4,00) e Bonaventura (5,00).

Domenica sarà anche il turno della Roma (1,56) che all'Olimpico punterà a tornare alla vittoria contro il Lecce 86,50), mentre il Cagliari (2,73) proverà contro il Genoa (2,72) ad allungare la serie positiva dopo i successi contro Frosinone e Udinese in Coppa Italia.