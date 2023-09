Serie A: Napoli a quota blindata a Sarri serve l'impresa

Azzurri favoriti a 1,62 per la sfida con la Lazio (5,30) di sabato sera. L'Inter vola sulla Fiorentina a San Siro, gol in vista tra Atalanta e Monza

Roma, 1 settembre 2023 - È un testacoda inatteso a spiccare nel terzo weekend di Serie A, con Napoli e Lazio chiamate in campo domani sera al Maradona. Un avvio diversissimo per le due squadre - con gli azzurri a punteggio pieno e i biancocelesti ancora a zero punti - che anche in quota si apre con previsioni sbilanciate a favore dei campioni in carica. Il terzo successo di Garcia vale infatti 1,62 su Planetwin365, la quota più bassa di tutta la giornata di campionato. Un altro blitz di Sarri dopo quello dello scorso marzo sarebbe un colpo a 5,30, mentre per il pareggio si scende a 3,95. Kvaratskhelia tornerà titolare ed è di nuovo protagonista nelle scommesse su gol e assist, dove è dato rispettivamente a 2,75 e 2,85. È però Osimhen ad aprire la lista dei possibili marcatori, a 1,95, con Immobile che risponde a 3,45. Sul fronte dei gol gli analisti, comunque, non si sbilanciano: in quota vince a 1,78 l'Over 2,5 (la scommessa su almeno tre reti complessive), ma con l'Under vicino a 1,93, mentre il Goal (entrambe le squadre a segno) si gioca a 1,75. Nelle scommesse sullo scudetto il Napoli ha intanto accorciato le distanze sull'Inter: partiti a 4,50, gli azzurri sono ora a 3,35, subito dietro i nerazzurri (da 2,50 a 3,10).

Sarà proprio la squadra di Inzaghi ad aprire la giornata di domenica nell'anticipo contro la Fiorentina, a quasi cinque mesi di distanza dal ko a sorpresa contro i viola. Dopo due vittorie di fila, gli analisti spingono l'Inter a San Siro, con l'«1» avanti a 1,64 su Planetwin365, contro il 5,00 degli ospiti e il 4,00 del segno «X». Partito fortissimo con tre gol in due giornate, Lautaro punta ancora ad andare a segno, dopo la doppietta realizzata la scorsa stagione sia al Franchi che nella finale di Coppa Italia, e il suo gol stavolta è a 1,95. Occhi puntati anche su Thuram (2,25), in cerca della prima rete, mentre dall'altra parte del campo le quote puntano su Beltran (3,85) e Kouame (5,35). Sul tabellone del risultato esatto spicca invece il 2-1 a 8,60, con un altro 0-1 per viola a oltre 16 volte la posta.

Sarà una sfida a pari punti tra Atalanta e Monza, in campo sabato pomeriggio per il derby lombardo. I bergamaschi hanno vinto entrambe le partite disputate nell'ultima stagione e anche stavolta l'«1» è in netto vantaggio a 1,64 su Planetwin365, con i brianzoli a 4,92 e il pareggio a 4,05. Gasperini potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Scamacca e De Ketelaere: il centravanti nerazzurro apre il tabellone dei marcatori a 2,35, mentre il belga ancora a segno vale 4 volte la posta. In casa Monza in primo piano c'è invece Colpani, la cui firma sul match dopo la doppietta all'Empoli vale 6,50, con Mota Carvalho al suo fianco a 4,50. Si prevede una partita vivace al Gewiss Stadium, con l'Over 2,5 favorito a 1,67, mentre per una partita di quattro o più reti complessive l'offerta è a 2,73.

Tra le big, l'ultima a scendere in campo sarà la Juventus (1,68) in casa dell'Empoli (4,95), mentre ad aprire la giornata sarà stasera il testa a testa all'Olimpico tra Roma (2,80) e Milan (2,63).