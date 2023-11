SNAI – ATP Finals: Sinner pronto a sfidare Djokovic Nole favorito a 1,45, Jannik insegue a 2,75

Dopo il match vinto contro Tsitsipas, l’azzurro torna in campo martedì sera contro il numero uno del mondo, che ha battuto Rune. E nelle quote antepost, dietro il serbo c’è proprio l’altoatesino…

Milano, 13 novembre – Dopo il grande esordio di domenica contro Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner è pronto ad affrontare il più forte del mondo, forse il più forte di tutti i tempi. Il PalaAlpitour di Torino, martedì sera, sarà tutto per Sinner, che proverà contro Novak Djokovic a garantirsi l’accesso alle semifinali delle Nitto ATP Finals con un turno di anticipo. Sinner, ovviamente, non parte favorito (Djokovic, tra l’altro, contro Rune ha dato una straordinaria dimostrazione di solidità, l’ennesima della sua carriera), ma le quote Snai danno comunque chance all’azzurro. Un successo di Jannik si gioca a 2,75, con Djokovic a 1,45. La distanza si assottiglia leggermente nella lavagna relativa a chi vincerà il primo set: Nole vale 1,53, Jannik 2,40.

Antepost La vittoria al debutto contro Tsitsipas – in attesa dell’esordio degli altri quattro protagonisti delle Finals, in campo oggi – ha portato Sinner al secondo posto delle quote antepost per la vittoria delle Finals: un trionfo dell’altoatesino è a quattro volte la posta, subito dietro Djokovic a 2,20. Seguono Alcaraz a 4,50, Medvedev a 6,00, Rublev a 15, Zverev a 25 e i due sconfitti della prima giornata, Rune a 33 e Tsitsipas a 40. Per quello che riguarda invece il primo posto nel Gruppo Verde, Djokovic è a 1,45 con Sinner a 2,75. Sarebbe comunque un grande successo avere un italiano in finale: la qualificazione dell’altoatesino all’atto decisivo in programma domenica paga 2,50 e segue solo il solito Djokovic (1,65) e Alcaraz (1,90). Al pari di Sinner c’è Medvedev.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434