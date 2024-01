SNAI – Australian Open: Sinner ci prova, trionfo a 7,00 Domina Djokovic a 2,00, segue Alcaraz a 4,00

Da domenica a Melbourne Jannik dà la caccia al primo titolo dello Slam della sua carriera: gli avversari sono i soliti, il serbo e lo spagnolo, con l’azzurro che ha una quota più bassa rispetto al 10 di Medvedev

Milano, 11 gennaio – La vittoria in Coppa Davis e, prima ancora, la finale raggiunta alle Atp Finals di Torino dopo aver sconfitto Novak Djokovic nel girone, hanno aumentato in maniera esponenziale le aspettative su Jannik Sinner. L’azzurro ha iniziato il 2024 con un obiettivo ben chiaro: arrivare in fondo anche ai tornei dello Slam. E, in questo senso, la prima occasione arriva a Melbourne con l’Australian Open, dove l’azzurro è la quarta testa di serie del tabellone e il terzo favorito per la vittoria finale. Su Snai, Sinner campione si gioca a 7,00, con Djokovic a 2,00 e Alcaraz a 4,00 a precederlo. Seguono invece Medvedev a 10, Rune e Zverev a 25 e la coppia De Minaur-Dimitrov a 40. Staccatissimi Matteo Berrettini a 150 e Lorenzo Sonego a 500, con Lorenzo Musetti che non ha invece una quota propria e rientra nella categoria ‘Altro’, in lavagna a 15.

Finale e semifinale Su Snai sono disponibili anche le quote per almeno un tennista italiano in semifinale o in finale. Un azzurro (non per forza Sinner) tra i primi quattro paga 1,75, uno in finale a 2,75.

Donne Nel torneo femminile, invece, non sembra esserci spazio per i colori azzurri, con Camila Giorgi prima rappresentante in lavagna a 250. Domina la polacca Iga Swiatek a 3,25, poi Aryna Sabalenka a 5,00, Elena Rybakina a 5,50 e Coco Gauff a 7,50. La lotta sembra circoscritta a queste quattro giocatrici, considerando che Jessica Pegula, quinta nel tabellone antepost, parte a 20.

