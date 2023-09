SNAI – Champions League: Milan, ecco il Newcastle. A 2,55 il riscatto post-derby. Lazio a 2,90 con l’Atletico

Dopo la brutta sconfitta contro l’Inter, i rossoneri aprono il loro cammino europeo contro gli inglesi dell’ex Tonali. Mercoledì tocca anche ai nerazzurri (a 2,40 con la Real Sociedad) e al Napoli (1,80 a Braga)

Milano, 18 settembre 2023 – Reagire dopo la batosta nel derby. È questa la missione del Milan di Stefano Pioli che, dopo i cinque gol incassati contro l’Inter, inaugura la sua stagione europea contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali. Martedì alle 18.45 a San Siro la Champions League dei rossoneri inizia con quote Snai in equilibrio: il segno «1» a 2,55 è in leggero vantaggio sul «2» a 2,70, con il pareggio più in alto a 3,40. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Over e Goal: il risultato con almeno tre gol complessivi si gioca a 1,75 (con l’Under a 1,95), quello con entrambe le squadre a segno paga 1,60, con il No Goal a 2,20. Isak e Giroud guidano la lavagna dei possibili marcatori a 2,75, mentre un gol di Tonali (comunque non al meglio della condizione fisica) contro il suo passato si trova a 8,00.

Torna la Lazio L’altra italiana impegnata nella serata inaugurale della Champions League è la Lazio, che torna a giocare la massima competizione europea dopo tre anni. Avversario dei biancocelesti sarà l’ex Diego Pablo Simeone, alla guida dell’Atletico Madrid. La squadra di Maurizio Sarri, così come il Milan, arriva da una sconfitta in campionato (contro la Juventus), ma il fattore Olimpico può trascinare, considerando che l’ultima edizione della Champions con la Lazio impegnata fu disputata a porte chiuse causa covid. L’«1» a 2,90 segue di poco il «2» a 2,55, con il pareggio che almeno in quota è l’esito meno probabile, a 3,20. Under a 1,70 e Goal a 1,75 hanno un’offerta simile, così come Over a 2,00 e No Goal a 1,97.

Mercoledì Le altre due italiane giocheranno mercoledì. L’Inter, vicecampione d’Europa, riprende da San Sebastian e dalla trasferta sul campo della Real Sociedad. L’entusiasmo nerazzurro dopo il trionfo nel derby si ripercuote anche sulla lavagna Snai, che vede Inzaghi avanti a 2,40, seguito dall’«1» a 3,05 e dal pareggio a 3,20. Deve invece scuotersi il Napoli campione d’Italia, che solo nel finale è riuscito a evitare la sconfitta contro il Genoa. La squadra di Garcia vola in Portogallo, dove se la vedrà contro il Braga: sembrano esserci i presupposti per un esordio vittorioso, a 1,80. Pareggio e successo dei padroni di casa pagano rispettivamente 4,25 e 3,80.

Antepost Il Manchester City campione d’Europa in carica guida la lavagna antepost per il successo finale anche in questa edizione: Guardiola ancora sul trono a 3,25, quota dimezzata rispetto al 6,50 del Bayern Monaco. Poi c’è il Real Madrid a 9,00 e, subito dietro, l’Arsenal a 10. Le italiane: Inter a 20, Napoli e Milan a 33, Lazio a 100. Per il titolo di capocannoniere, domina ancora Haaland a 2,25, con Mbappé e Kane a 5,00 a completare il podio

